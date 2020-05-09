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9 мая • обновлено в 11:07
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Более 500 случаев коронавируса за сутки: статистика Минздрава Украины на 9 мая

32.9т
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По состоянию на утро субботы, 9 мая, в Украине зарегистрировано 14 710 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1026 детей и 2854 медика.

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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Статистика Минздрава по COVID-19 на 9 мая

Статистика Минздрава по COVID-19 на 9 мая

За минувшие сутки обнаружено 515 новых случаев коронавируса, среди них 49 детей и 96 медиков. При этом скончались 15 человек, а выздоровели 203.

Всего в Украине умерли 376 пациентов, из них 19 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Выздоровели 2909 человек.

Более 500 случаев коронавируса за сутки: статистика Минздрава Украины на 9 мая
Более 500 случаев коронавируса за сутки: статистика Минздрава Украины на 9 мая
Более 500 случаев коронавируса за сутки: статистика Минздрава Украины на 9 мая

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 522 случая;

  • Волынская область – 445 случаев;

  • Днепропетровская область – 681 случай;

  • Донецкая область – 99 случаев;

  • Житомирская область – 485 случаев;

  • Закарпатская область – 678 случаев;

  • Запорожская область – 320 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1095 случаев;

  • Кировоградская область – 411 случаев;

  • г. Киев – 1771 случай;

  • Киевская область – 959 случаев;

  • Львовская область – 699 случаев;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 204 случая;

  • Одесская область – 619 случаев;

  • Полтавская область – 240 случаев;

  • Ривненская область – 877 случаев;

  • Сумская область – 152 случая;

  • Тернопольская область – 977 случаев;

  • Харьковская область – 528 случаев;

  • Херсонская область – 156 случаев;

  • Хмельницкая область – 165 случаев;

  • Черновицкая область – 2179 случаев;

  • Черкасская область – 333 случая;

  • Черниговская область – 73 случая.

Более 500 случаев коронавируса за сутки: статистика Минздрава Украины на 9 мая

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 мая в Украине было зарегистрировано 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 361 летальный.

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отменяекарантин!-придурки!
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Общество

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