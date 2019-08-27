Более 500 семей: в Украине полицейские и спасатели получили новое жилье

Более 500 семей украинских правоохранителей и спасателей получили новые квартиры. А к концу 2019 года количество семей, которые обретут жилье благодаря программе финансового лизинга, увеличится еще на 1000.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время презентации первых результатов работы мотивационной программы МВД, написала пресс-служба Министерства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы можем подвести первые итоги реализации этого важного социального проекта – первой мотивационной программы МВД – жилье для полицейских и спасателей в льготный финансовый лизинг. Только за четыре месяца – с мая по август 2019 года, когда программа полноценно заработала, более 500 семей получили жилье. К концу года мы ожидаем, что таких семей будет дополнительно 1000", – сказал Аваков.

В Украине полицейские и спасатели получили новое жилье Пресс-служба МВД

Он убежден, что необеспеченность жильем спасателей и полицейских будет преодолена за 3 года. Глава МВД отметил, что каждый пятый участник программы имеет статус участника АТО. А 75% семей, получивших жилье, – детей.

"Около 23 тысяч сотрудников ГСЧС нуждаются в улучшении жилищных условий. Ежегодно государство может обеспечить жильем менее 1% этих работников. Такая же примерно ситуация и в Национальной полиции Украины, только в три раза больше. Большинству из них придется ждать жилья 50 – 80 лет", – подчеркнул Аваков.

По его словам, именно поэтому в ноябре 2018 года был запущен проект, который должен был обеспечить полицейских и спасателей жильем на условиях льготного финансового лизинга.

Так, за счет государства начали компенсировать расходы на обслуживание договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации зависела от стажа работы и состава семьи.

Среди условий: выслуга не менее 2-х лет, кроме участников боевых действий, не менее 5-ти лет до выхода на пенсию. Также не нужно находиться на квартирном учете. Срок лизинга не более 20-ти лет, есть опция досрочного погашения.

"По нашему мнению, это укрепит профессиональную мотивацию в ежедневной работе и личном развитии. Цель – прочная, честная, компетентная и справедливая правоохранительная система, которая, по сути, является основой качества жизни людей", – добавил Аваков.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что по состоянию на 27 августа работники службы уже оформили договоры на получение 272 квартир, ведется работа по 524 квартирам.

"Всего в базе зарегистрировано 2 тыс. 172 заявки на получение квартир по этой программе", – подчеркнул он.

Председатель Нацполиции Сергей Князев добавил, что для правоохранителей это очень важный проект.

"Мы приобрели 250 квартир, 136 уже заселились. Ведется работа по заключению 245 договоров на получение квартир, она будет завершена через две-три недели", – отметил Князев.

Министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что Министерство "будет надежным партнером", оно постоянно работало над дополнительными финансовыми ресурсами, не только бюджетными.

Более 500 семей украинских правоохранителей и спасателей получили новые квартиры Пресс-служба МВД

А к концу 2019 года количество семей увеличится еще на 1000 Пресс-служба МВД

Проект был запущен в ноябре 2018 Пресс-служба МВД

Более 500 семей украинских правоохранителей и спасателей получили новые квартиры Пресс-служба МВД

А к концу 2019 года количество семей увеличится еще на 1000 Пресс-служба МВД

Проект был запущен в ноябре 2018 Пресс-служба МВД

Более 500 семей украинских правоохранителей и спасателей получили новые квартиры Пресс-служба МВД

А к концу 2019 года количество семей увеличится еще на 1000 Пресс-служба МВД

Проект был запущен в ноябре 2018 Пресс-служба МВД

Инфографика Пресс-служба МВД

Инфографика Пресс-служба МВД

Инфографика Пресс-служба МВД

Инфографика Пресс-служба МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что министр внутренних дел Украины Аваков может занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram