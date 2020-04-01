Более 50 украинцев сбежали из обсервации в Киеве и нарвались на штрафы

В Киеве из обсервации из-за коронавируса из отеля "Козацкий" сбежали более 50 человек, которых недавно спецрейсом вернули из Катара.

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Теперь они обязаны заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Об этом заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы не можем удерживать людей силой. Силовых действий не применяли", – признал он, добавив, что это произошло "из-за законодательных неточностей".

Однако, подчеркнул заместитель главы МВД, граждане должны сами понимать свою ответственность, поэтому вынуждены будут заплатить штраф.

"Это наказание за нарушение правил. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. Будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", – сказал Геращенко, добавив, что, за теми, кто убежал один раз, будет постоянный контроль.

Также замглавы МВД призвал украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться о собственном здоровье.

"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мы требуем от граждан, чтобы они соблюдали условия обсервации", – подытожил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В аэропорт "Борисполь" около 2:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины, которых обязали отправиться на обсервацию.

Часть украинских туристов, которые 30 марта прибыли двумя рейсами с Бали через Доху (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева.

Более 100 украинских туристов, которые прилетели из Бали, решили сидеть в самолете, пока топ-чиновники не позволят им отправиться домой. Принудительной обсервации из-за пандемии коронавируса пассажиры не хотели.

Часть украинцев, которые 30 марта прилетели в Киев и должны были отправиться на обязательную обсервацию, сбежала из автобуса после того, как их привезли в столичную гостиницу.

В сети появилось видео побега части обсервированных из-за пандемии украинцев, которые 30 марта прибыли с Бали через Доху (Катар), из отеля "Козацький", что в центре Киева.

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