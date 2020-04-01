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1 апреля • обновлено в 15:31
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Более 50 украинцев сбежали из обсервации в Киеве и нарвались на штрафы

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В Киеве из обсервации из-за коронавируса из отеля "Козацкий" сбежали более 50 человек, которых недавно спецрейсом вернули из Катара.

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Теперь они обязаны заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Об этом заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы не можем удерживать людей силой. Силовых действий не применяли", – признал он, добавив, что это произошло "из-за законодательных неточностей".

Более 50 украинцев сбежали из обсервации в Киеве и нарвались на штрафы

Однако, подчеркнул заместитель главы МВД, граждане должны сами понимать свою ответственность, поэтому вынуждены будут заплатить штраф.

"Это наказание за нарушение правил. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. Будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", – сказал Геращенко, добавив, что, за теми, кто убежал один раз, будет постоянный контроль.

Также замглавы МВД призвал украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться о собственном здоровье.

"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мы требуем от граждан, чтобы они соблюдали условия обсервации", – подытожил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В аэропорт "Борисполь" около 2:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины, которых обязали отправиться на обсервацию.

  • Часть украинских туристов, которые 30 марта прибыли двумя рейсами с Бали через Доху (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева.

  • Более 100 украинских туристов, которые прилетели из Бали, решили сидеть в самолете, пока топ-чиновники не позволят им отправиться домой. Принудительной обсервации из-за пандемии коронавируса пассажиры не хотели.

  • Часть украинцев, которые 30 марта прилетели в Киев и должны были отправиться на обязательную обсервацию, сбежала из автобуса после того, как их привезли в столичную гостиницу.

  • В сети появилось видео побега части обсервированных из-за пандемии украинцев, которые 30 марта прибыли с Бали через Доху (Катар), из отеля "Козацький", что в центре Киева.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не 17 нужно а 117!!!!
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