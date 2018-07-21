Более 200 единиц: Украина похвасталась военной мощью

В Киеве представят более 200 единиц военной техники на параде войск в День независимости Украины, 24 августа.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает "Укринформ". По его словам, сейчас идет подготовка вооружения и военной техники для парада.

Представитель Минобороны заверил, что все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле руководства ВСУ.

"К 27-й годовщине Независимости Украины в Вооруженных силах Украины продолжается подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде войск. В этом году в параде войск будет представлено более 200 единиц военной техники", - сказал Гуцуляк.

Он сообщил, что командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко уже проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена.

Ранее OBOZREVATEL подробно описывал новую технику, которую презентуют на параде.