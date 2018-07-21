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Более 200 единиц: Украина похвасталась военной мощью

2.3тЧитать новость на украинском

В Киеве представят более 200 единиц военной техники на параде войск в День независимости Украины, 24 августа.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает "Укринформ". По его словам, сейчас идет подготовка вооружения и военной техники для парада.

Представитель Минобороны заверил, что все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле руководства ВСУ.

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"К 27-й годовщине Независимости Украины в Вооруженных силах Украины продолжается подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде войск. В этом году в параде войск будет представлено более 200 единиц военной техники", - сказал Гуцуляк.

Он сообщил, что командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко уже проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена.

Ранее OBOZREVATEL подробно описывал новую технику, которую презентуют на параде.

Место
Украина
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andrei
andrei
Да видели уже фотки: санитарные машины, передвижные крематории, тракторы Беларусь ...:-) Хохлы, вы посмешище всего мира.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
После хвастовства военной мощью опять на Донбасс, стрелять по жилым кварталам и огребать звездюлей от шахтёров и трактористов.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Победобесие и бряцание ржавым железом ))
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