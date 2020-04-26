Более 180 работников Львовского горсовета уволят из-за кризиса – Садовый
В связи с экономическим кризисом, который вызван карантином из-за эпидемии коронавируса COVID-19, будет уволен 181 работник Львовского городского совета.
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Как сообщил в своем видеообращении мэр Львова Андрей Садовый, такое решение далось непросто, но сейчас оно необходимо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное", – сказал он.
По словам мэра, во время кризиса нужно инвестировать в инфраструктуру, поэтому запланированные ремонты дорог отменять не будут.
"Это дает возможность привлечь людей, и те же налоги затем будут поступать в наш местный бюджет", – отметил Садовый.
Кроме того, во Львове стартует новый этап программы поддержки местного бизнеса "Сделано во Львове", "Покупай львовское".
"Если вы будете заходить в магазины продуктовые, супермаркеты, посмотрите – есть такая этикетка, то покупайте и не думайте. Потому что это все в конечном случае будет давать дополнительные поступления в местный бюджет и новые рабочие места", – добавил городской голова.
Ранее Андрей Садовый рассказал в эфире ObozTV как живет Львов на карантине.