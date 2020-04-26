Более 180 работников Львовского горсовета уволят из-за кризиса – Садовый

В связи с экономическим кризисом, который вызван карантином из-за эпидемии коронавируса COVID-19, будет уволен 181 работник Львовского городского совета.

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Как сообщил в своем видеообращении мэр Львова Андрей Садовый, такое решение далось непросто, но сейчас оно необходимо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мэр Львова Андрей Садовый

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное", – сказал он.

По словам мэра, во время кризиса нужно инвестировать в инфраструктуру, поэтому запланированные ремонты дорог отменять не будут.

"Это дает возможность привлечь людей, и те же налоги затем будут поступать в наш местный бюджет", – отметил Садовый.

Кроме того, во Львове стартует новый этап программы поддержки местного бизнеса "Сделано во Львове", "Покупай львовское".

"Если вы будете заходить в магазины продуктовые, супермаркеты, посмотрите – есть такая этикетка, то покупайте и не думайте. Потому что это все в конечном случае будет давать дополнительные поступления в местный бюджет и новые рабочие места", – добавил городской голова.

Ранее Андрей Садовый рассказал в эфире ObozTV как живет Львов на карантине.

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