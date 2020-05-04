Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава на 4 мая

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден уже 12 331 случай коронавируса.
Свежую статистику озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Скончались уже 303 человека, а выздороветь удалось 1619. За сутки добавилось 418 новых случаев заражения.
За время пандемии в Украине заболели 855 детей и 2387 медиков.
Более 12 тысяч украинцев заболели коронавирусом
На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
Пресс-служба Министерства здравоохранения обнародовала также ситуацию в регионах Украины.
Коронавирус зафиксирован:
Винницкая обл. – 436 (146 выздоровели)
Волынская обл. – 340 (64 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 460 (64 выздоровели)
Донецкая обл. – 81 (12 выздоровели)
Житомирская обл. – 430 (23 выздоровели)
Закарпатская обл. – 531 (61 выздоровел)
Запорожская обл. – 285 (79 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 984 (86 выздоровели)
Киев – 1535 (80 выздоровели)
Киевская обл. – 853 (83 выздоровели)
Кировоградская обл. – 401 (121 выздоровел)
Львовская обл. – 506 (95 выздоровели)
Луганская обл. – 37 (7 выздоровели)
Николаевская обл. – 161 (6 выздоровели)
Одесская обл. – 427 (17 выздоровели)
Полтавская обл. – 227 (26 выздоровели)
Ровенская обл. – 750 (78 выздоровели)
Сумская обл. – 112 (62 выздоровели)
Тернопольская обл. – 896 (159 выздоровели)
Харьковская обл. – 361 (36 выздоровели)
Херсонская обл. – 139 (52 выздоровели)
Хмельницкая обл. – 116 (27 выздоровели)
Черкасская обл. – 312 (64 выздоровели)
Черновицкая обл. – 1887 (159 выздоровели)
Черниговская обл. – 64 (6 выздоровели).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее антирейтинг стран по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 возглавили США. На втором месте Испания, на третьем – Италия. Китай "вылетел" из первой десятки.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.