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4 мая • обновлено в 11:28
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Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава на 4 мая

40.2т
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Міністерства охорони здоров'я

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден уже 12 331 случай коронавируса.

Свежую статистику озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Скончались уже 303 человека, а выздороветь удалось 1619. За сутки добавилось 418 новых случаев заражения.

За время пандемии в Украине заболели 855 детей и 2387 медиков.

Более 12 тысяч украинцев заболели коронавирусом

Более 12 тысяч украинцев заболели коронавирусом

На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава

Пресс-служба Министерства здравоохранения обнародовала также ситуацию в регионах Украины.

Коронавирус зафиксирован:

Винницкая обл. – 436 (146 выздоровели)

Волынская обл. – 340 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 460 (64 выздоровели)

Донецкая обл. – 81 (12 выздоровели)

Житомирская обл. – 430 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. – 531 (61 выздоровел)

Запорожская обл. – 285 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 984 (86 выздоровели)

Киев – 1535 (80 выздоровели)

Киевская обл. – 853 (83 выздоровели)

Кировоградская обл. – 401 (121 выздоровел)

Львовская обл. – 506 (95 выздоровели)

Луганская обл. – 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. – 161 (6 выздоровели)

Одесская обл. – 427 (17 выздоровели)

Полтавская обл. – 227 (26 выздоровели)

Ровенская обл. – 750 (78 выздоровели)

Сумская обл. – 112 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. – 896 (159 выздоровели)

Харьковская обл. – 361 (36 выздоровели)

Херсонская обл. – 139 (52 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 116 (27 выздоровели)

Черкасская обл. – 312 (64 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1887 (159 выздоровели)

Черниговская обл. – 64 (6 выздоровели).

Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава
Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава
Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава
Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава
Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава
Коронавирусом в Украине заболели более 12 тысяч человек: статистика Минздрава

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее антирейтинг стран по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 возглавили США. На втором месте Испания, на третьем – Италия. Китай "вылетел" из первой десятки.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин вирус
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