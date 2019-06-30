Более 10 областей Украины синоптики предупредили об опасности: что известно

В большом количестве областей Украины 30 июня и 1 июля сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность, вызванная жаркой и сухой погодой.

Риска нет в Киевской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и Житомирской, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Такие данные представили на сайте Укргидрометцентра.

В Волынской, Ривненской, Тернопольской и Винницкой областях погодные условия обозначили как потенциально опасные из-за возможных пожаров.

А вот в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области и в Крыму объявили самую высокую пожарную опасность.

Пожарная опасность в Украине Укргидрометцентр

1 июля в большинстве регионов температура вновь приблизится к отметке в 30 градусов, осадки не прогнозируются.

Как писал OBOZREVATEL, в начале июля на территорию Украины вновь вернется жара, однако жители страны смогут вздохнуть с облегчением.

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