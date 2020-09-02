Эксперты заявили о возможном ключевом симптоме коронавируса

Боль в животе может быть ключевым признаком коронавирусной инфекции.

На симптом обратили внимание в Австралии после того, как 37-летняя медсестра из штата Квинсленд почувствовала только боль в животе, а затем у нее подтвердили COVID-19, пишет Mirror.

"Она определила, что у нее боль в животе, которая обычно не считается симптомом COVID-19, но была невероятно мудра и определила, что это симптом, который может быть вызван COVID-19", – пояснил министр здравоохранения Стивен Майлз.

Это не первый случай, когда эксперты обнаружили связь между коронавирусом и болью в животе. В мае исследование, опубликованное Королевским колледжем врачей, показало, что у ряда пациентов с COVID-19 во Франции были боли в животе, но не было легочных симптомов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые опровергли скоротечность иммунитета к COVID-19.