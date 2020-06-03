Военнослужащие Вооруженных сил Украины запустили патриотичный флешмоб "Нация сквозь столетия".

Соответствующее видео в Telergam опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), на котором украинские воины предстали в национальном одеянии (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Есть то, что бурлит в наших венах – кровь наших предков… казаков. Есть то, что в 2014 году подтолкнуло каждого взять в руки оружие и идти на защиту своего дома, своей земли от рашистсткой нечисти. И мы все еще тут, на войне – на российской-украинской войне. Есть то, что гордо называется нацией – украинской нацией", – прокомментировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале курсанты Военной академии Одессы отметили День государственного герба Украины флешмобом. Они выстроились на плацу в форме национального символа.