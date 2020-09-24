Бойцы Нацгвардии нашли личинки в сухпайках: опубликовано видео

Бойцы Национальной гвардии Украины обнаружили в выданных им сухих пайках якобы личинки.

Соответствующее видео опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook в четверг, 24 сентября. Обнародовать ролик якобы попросили сами военные (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Отмечается, что такие сухпайки получили бойцы военной части №3030.

"Ребята из воинской части №3030 попросили опубликовать видео, где они показывают качество обеда, который им выдали во время патрулирования. Говорят, что после таких находок внутри пакета – проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же сюрпризом внутри", – говорится в сообщении.

В руководстве Нацгвардии опубликованное видео пока не комментировали.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специализированная школа №187 Соломенского района города Киева попала в скандал из-за антисанитарии в столовой.