Бойцы "Азова" из-за раненого побратима обвинили полковника НГУ в "отсутствии морали"

И.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян отказал предоставить транспорт бойцам "Азова", собравшимся сдавать кровь для своего товарища, которого избили в Запорожье.

Об этом сообщил Цензор.нет со ссылкой на информацию полка “Азов”. Там заявили об отсутствии у полковника “всякой морали и здравого смысла”.

"Желая предоставить побратиму помощь, в "Азове" был организован сбор желающих сдать плазму крови для Олега. В связи с этим полк "Азов" подал в Национальную гвардию заявку на транспорт для перевозки личного состава из Мариуполя в Запорожье. Разрешение "Азову" получить не удалось – в пролете техники нам отказал и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян", – сказано в сообщении.

Командование и личный состав полка категорически осудили решение Игоря Григоряна.

“Такое отношение к жизни бойца является недопустимым”, – заявили в “Азове”.

Полковник Нацгвардии отказал в транспорте бойцам “Азова”, которые собрались сдать кровь для побратима (Цензор.нет)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 21 июля ранее судимый местный житель избил бойца батальона "Азов" Олега Черевко, который сделал замечание мужчине, пристававшему к девушкам.