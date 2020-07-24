Бойцы "Азова" из-за раненого побратима обвинили полковника НГУ в "отсутствии морали"
Полковник НГУ Григорян отказался предоставить транспорт бойцам "Азова", которые собрались сдать кровь раненому товарищу. Цензор.нет
И.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян отказал предоставить транспорт бойцам "Азова", собравшимся сдавать кровь для своего товарища, которого избили в Запорожье.
Об этом сообщил Цензор.нет со ссылкой на информацию полка “Азов”. Там заявили об отсутствии у полковника “всякой морали и здравого смысла”.
"Желая предоставить побратиму помощь, в "Азове" был организован сбор желающих сдать плазму крови для Олега. В связи с этим полк "Азов" подал в Национальную гвардию заявку на транспорт для перевозки личного состава из Мариуполя в Запорожье. Разрешение "Азову" получить не удалось – в пролете техники нам отказал и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян", – сказано в сообщении.
Командование и личный состав полка категорически осудили решение Игоря Григоряна.
“Такое отношение к жизни бойца является недопустимым”, – заявили в “Азове”.
Полковник Нацгвардии отказал в транспорте бойцам “Азова”, которые собрались сдать кровь для побратима (Цензор.нет)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 21 июля ранее судимый местный житель избил бойца батальона "Азов" Олега Черевко, который сделал замечание мужчине, пристававшему к девушкам.