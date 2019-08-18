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"Бойцов ВСУ топят в кислоте": террористы отличились новым бредом о войне на Донбассе

1.3т Читать материал на украинском

Сербский снайпер Деян Берич с позывным "Деки", воевавший на стороне боевиков "ДНР", разразился очередным фейком про "зверства" солдат ВСУ на передовой.

Соответствующие скрины с пропагандистских ресурсов разместил на своей странице в Facebook украинский военный Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц".

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В одном из интервью террорист "Деки" заявляет, что украинские военный якобы готовы топить своих сослуживцев в серной кислоте ради для сокрытия боевых потерь.

"Бойцов ВСУ топят в кислоте": террористы отличились новым бредом о войне на Донбассе

Офицер ВСУ иронично прокомментировал слова сербского снайпера.

"Так, ну быстренько признавайтесь кто воевал в районе н.п. Авдеевка и просили у волонтеров бочки (говорили для воды)", – посмеялся "Штирлиц".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" выдали очередной неадекватный фейк о якобы "зверствах", которые украинские защитники совершали с оккупантами.

В одном из СМИ боевиков появились домыслы террориста батальона "Оплот" Эдуарда Яшенкова о том, как украинские воины якобы забивали прикладами насмерть пленных врагов.

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Место
Украина
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Не, ну а че вы хотели ? Это Русский мир))) Выносит мозг и превращает людей в овощи ))) Хотя, что то мне подсказывает, они овощами рождаются)))
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