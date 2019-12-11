Запытали до смерти в плену "ДНР": на Днепропетровщине простились с бойцом ВСУ. Видео и фото 18+

На Днепропетровщине похоронили бойца Вооруженных сил Романа Беспалого, изувеченное тело которого террористы "ДНР" передали после нескольких месяцев плена.

Сюжет с места событий показали в программе "Сегодня" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что похороны стали возможны только после длительного анализа ДНК, поскольку жена не опознала мужа – боевики вернули его тело без внутренних органов и с выколотыми глазами, уверяя при этом, что мужчина покончил с собой.

Бойца ВСУ Романа Беспалого похоронили Facebook Александра Махова

"Его там не убили, а казнили. Изуродовали так... Глаза выкололи. Лица полностью не было видно", - поделился дядя погибшего. Гроб с телом мужчины несли в закрытом виде.

Facebook Александра Махова

Жена Беспалого Анжела даже после анализа ДНК, отказалась верить в смерть мужа. По ее словам, у него были родинки и шрамы, которых не обнаружили на теле, переданном боевиками.

Отметим, вместе с Беспалым в плен попали еще 7 бойцов. Освободили только одного – Максима Горяинова. Он, к слову, также не опознал Беспалого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

18 ноября тело беспалого, который находился в плену террористы передали в черном мешке и без одежды.

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