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11 декабря • обновлено в 23:02
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Запытали до смерти в плену "ДНР": на Днепропетровщине простились с бойцом ВСУ. Видео и фото 18+

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На Днепропетровщине похоронили бойца Вооруженных сил Романа Беспалого, изувеченное тело которого террористы "ДНР" передали после нескольких месяцев плена.

Сюжет с места событий показали в программе "Сегодня" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что похороны стали возможны только после длительного анализа ДНК, поскольку жена не опознала мужа – боевики вернули его тело без внутренних органов и с выколотыми глазами, уверяя при этом, что мужчина покончил с собой.

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Бойца ВСУ Романа Беспалого похоронили

Бойца ВСУ Романа Беспалого похоронили

Facebook Александра Махова

"Его там не убили, а казнили. Изуродовали так... Глаза выкололи. Лица полностью не было видно", - поделился дядя погибшего. Гроб с телом мужчины несли в закрытом виде.

Запытали до смерти в плену "ДНР": на Днепропетровщине простились с бойцом ВСУ. Видео и фото 18+

Facebook Александра Махова

Жена Беспалого Анжела даже после анализа ДНК, отказалась верить в смерть мужа. По ее словам, у него были родинки и шрамы, которых не обнаружили на теле, переданном боевиками.

Отметим, вместе с Беспалым в плен попали еще 7 бойцов. Освободили только одного – Максима Горяинова. Он, к слову, также не опознал Беспалого.

Запытали до смерти в плену "ДНР": на Днепропетровщине простились с бойцом ВСУ. Видео и фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Утром 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины попали в плен в зоне боевых действий на Донбассе.

  • Министр обороны Степан Полторак подтвердил информацию о 8 пленных и сказал, что они были со старшиной.

  • В "ДНР" заявили, что "с задержанными проводятся следственные мероприятия".

  • Как выяснилось, украинские бойцы, которые попали в плен, не выполняли никаких боевых задач, а осуществляли тыловую операцию. Вероятнее всего, навигатор, которым пользовались военные, указал им неправильный путь.

  • 18 ноября тело беспалого, который находился в плену террористы передали в черном мешке и без одежды.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса Вооруженные силы Украины ООС
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Waix Alex
Waix Alex
Пусть будут трижды прокляты российские оккупанты и сепаратисты. Аминь.
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Mega Death
Mega Death
Waix Alex, Зачем он к ним пошел?)))
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