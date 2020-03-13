В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

В пятницу, 13 марта, террористы обстреляли позиции украинских защитников в районе Крымского Луганской области, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

slovoidilo.ua (иллюстративное фото)

Противник вел огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате этого один боец ВСУ получил касательное осколочное ранение головы.

Его эвакуировали в военный госпиталь, где ему оказали необходимую помощь.

Украинские военнослужащие нанесли ответный удар по террористам.

"Такие действия очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей", – отметили в штабе ООС.

Также оккупанты обстреляли участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнул, что такие цель таких провокаций – заставить подразделения ООС открыть ответный огонь, чтобы потом обвинить их в срыве минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в результате обстрела со стороны российских наемников погибли два бойца ООС и девять получили ранения. Наибольшие потери ВСУ понесли во время атаки на военный грузовик, в который попала противотанковая ракета – двое погибших и восемь раненых.

Павшими воинами оказались 35-летний Андрей Ведешин и 34-летний Виктор Солтис.

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