Рейдерские захваты в Украине продолжают набирать обороты. С помощью хитрых схем злоумышленники завладевают движимым и не движимым имуществом. От таких действий в Киеве пострадала многодетная семья Бойковых. В один мартовский день в дверь их квартиры постучали незнакомцы, на руках у которых были документы о купле-продаже объекта. Всю семью по сути попросили выйти с вещами на улицу. Подробнее – читайте на OBOZREVATEL.

В квартире живут уже 15 лет

Семья Бойковых проживает в четырехкомнатной квартире на столичных Позняках уже 15 лет. На покупку квартиры отец семейства брал кредит в донецком банке "Промэкономбанк" в 2007 году, который успешно был выплачен в 2011 году, о чем свидетельствуют документы из финучреждения.

Все это время семья жила спокойно, пока в ноябре 2019 года банк не ликвидировали, с тех пор Бойковым стали слать письма "счастья".

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"Свои кредиты банк передал "Фидобанку" и еще четырем компаниям, которые потом дальше передавали по цепочке. Последняя компания была ООО "ФК "Инновация". Они начали присылать нам грозные письма о том, что мы им должны чуть не миллион гривень. Они объясняли это тем, что мы якобы не все выплатили, и на остаток долга за все эти года начислялись штрафы и пеня. Несколько раз нам присылали письма, мы на них отвечали, отправляли перерасчеты банка с печатью, предлагали встретиться в суде, но реакции не было", – рассказывает OBOZREVATEL Светлана Бойкова.

В итоге, без уведомления компания выставила квартиру на электронные торги, где ее продали некой молодой девушке 1996 года рождения по фамилии Андрюшина. Договор о купле-продажи был подписан столичным нотариусом Тверской Инессой Владимировной, которая, кстати, имеет за спиной большой послужной список по незаконным сделкам.

"Квартира была продана в январе 2020 года, мы об этом не знали, документы оформили в феврале, и 10 марта утром нам позвонили, к нам явился адвокат этой Андрюшиной, всунул нам копию этих бумажек и говорит: "Выселяйтесь, квартира уже не ваша", – говорит Светлана.

Мошенники выставляют многодетную семью на улицу

Суды и полиция пока результатов не дают

Как только Бойковы узнали, что попали в руки мошенников, они тут же обратились к правоохранительным органам. В Дарницком отделении полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье "мошенничество". В мае состоялось первое заседание суда.

"Уже было рассмотрение дела в суде 13 мая, но его перенесли на 22 июня по причине того, что адвокат Андрюшиной подал заявление в суд с тем, что мы должны выплатить его клиентке больше 120 тысяч гривень за аренду. Поскольку квартира уже якобы не наша, поэтому либо выселяйтесь в течение недели, либо платите", – продолжает историю Светлана.

На данный момент защита пострадавших готовит ответное заявление. "Адвокат считает, что нужно активизировать полицию, потому что они ведут себя вяло, ничего не делают. Уголовное производство они открыли, но все как-то тихо", – отметила женщина.

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Кроме того, еще 17 марта семья подала жалобу на нотариуса Тверскую в антирейдерскую комиссию Минюста. Но за два месяца очередь до ее рассмотрения так и не дошла.

Сейчас на квартиру наложен арест, чтобы мошенники не смогли ее перепродать. Бойковы продолжают жить там, опасаясь внезапных визитов незнакомцев. "Боимся, что придут с кувалдой и болгаркой", - отметила Светлана.

Другого имущества у семьи нет, идти им некуда. В квартире живут трое детей, одна из девочек еще не достигла совершеннолетнего возраста, и их просто пытаются выкинуть на улицу.

Подробности аферы

Как уже писалось ранее, в рейдерском захвате участвует некая финансовая компания "Инновация" и нотариус Инесса Тверская.

Благодаря мошеннической схеме "Инновации", Андрюшина приобрела четырехкомнатную квартиру Бойковых за 33 тысячи долларов, которые перечислила на счет финансовой компании. Липовый договор купли-продажи заверила Тверская.

В самом документе – заведомо недостоверные данные: 1) отчуждение квартиры осуществлено по доброй воле; 2) квартира осмотрена покупателем и явных недостатков не выявлено; 3) квартира свободна, в ней отсутствуют личные вещи; 4) квартира и все комплекты ключей переданы покупателю.

Сама Тверская уже неоднократно была замечена в подобных махинациях с квартирами. В марте этого же года нотариус провернула схему с другой квартирой в Оболонском районе Киева. История один в один похожа на ситуацию с Бойковыми. После ликвидации банка, в котором пострадавший брал кредит на квартиру, мужчина пытался купить свой остаток долга с аукциона, но коллекторские компании активно повышали ставку. В итоге долг перешел компании "Мегаинвест Сервис", которая продала квартиру без ведома владельца.

Кроме того, в 2015 году Тверская участвовала в захвате предприятия "БМБ Маргарин" в Черкассах, а в 2019 году она содействовала рейдерскому захвату сети автозаправок "Мустанг" из восьми станций, расположенных в Одесской области.

В 2018 году против Тверской открыли уголовное производство. Как установила Киевская местная прокуратура №2, нотариус, злоупотребляя своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды в размере 18 тыс долларов, незаконно зарегистрировала право на торговый центр стоимостью в 135 млн гривень в Дарницком районе столицы за посторонними лицами.

Обвинительный акт был направлен в Дарницкий райсуд Киева. Но, учитывая, что Тверская продолжает заниматься незаконными схемами, это ее не остановило.