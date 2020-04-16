Великий четверг: ПЦУ проводит богослужение онлайн. Видео прямой трансляции
Священники Православной церкви Украины 16 апреля проводят онлайн-богослужение в Великий четверг Страстной недели накануне праздника Пасхи.
Служба идет в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре в Киеве. Она транслировалась на Facebook-страницах монастыря и ПЦУ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Богослужение возглавил глава Православной церкви Украины Митрополит Епифаний.
"Во время богослужения читаются двенадцать Евангелий, то есть 12 отрывков из всех четырех Евангелий, где говорится о страданиях Христа перед распятием", – пояснила пресс-служба церковников.
Отметим, ПЦУ решила проводить онлайн-богослужения в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.
Как писал OBOZREVATEL, в ПЦУ осудили решение митрополита Московского Патриархата в Киеве владыки Онуфрия проводить богослужения на Пасху несмотря на пандемию коронавируса.