Великий четверг: ПЦУ проводит богослужение онлайн. Видео прямой трансляции

Дарья Дурова Общество 18:57, 16.04.2020

Священники Православной церкви Украины 16 апреля проводят онлайн-богослужение в Великий четверг Страстной недели накануне праздника Пасхи.

Служба идет в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре в Киеве. Она транслировалась на Facebook-страницах монастыря и ПЦУ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь в Киеве
Пресс-служба ПЦУ

Богослужение возглавил глава Православной церкви Украины Митрополит Епифаний.

"Во время богослужения читаются двенадцать Евангелий, то есть 12 отрывков из всех четырех Евангелий, где говорится о страданиях Христа перед распятием", – пояснила пресс-служба церковников.

Скрин видео

Отметим, ПЦУ решила проводить онлайн-богослужения в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в ПЦУ осудили решение митрополита Московского Патриархата в Киеве владыки Онуфрия проводить богослужения на Пасху несмотря на пандемию коронавируса.

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