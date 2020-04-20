Коронавирус COVID-19 может вспыхнуть в Украине с новой силой после майских праздников.

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Как заявила в интервью OBOZREVATEL заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, есть опасность из-за того, что люди устали от карантина.

"Сейчас момент, когда люди могут расслабиться, пойти в церковь, вместе разговеться, на шашлыки, на майские праздники – и это может нам бабахнуть", – отметила она.

Ольга Богомолец

По словам Богомолец, у людей есть ощущение, что ажиотаж и паника вокруг коронавируса искусственно созданы и на самом деле ничего катастрофического не происходит.

"Нет очередей в скорых, больницы не переполнены, не хоронят десятками и сотнями людей каждый день. И люди думают, может, это вообще все выдумано", – предположила медик.

Она считает необходимым очень минимально, экономически обоснованно, уменьшать карантинные санкции.

"Я за то, чтобы давать людям возможность дышать свежим воздухом, которого в Киеве уже практически не осталось", – добавила Богомолец.

При этом киевлянам, которые имеют бронхиальную астму, хронические бронхиты и аллергии, она посоветовала оставаться дома, закрыть все окна и делать влажную уборку, потому что ситуация с загрязненным воздухом не менее опасна, чем коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после нарушения карантина на Вербное воскресенье в стране выросло количество зараженных COVID-19. Новая вспышка коронавируса может случиться уже на этой неделе.