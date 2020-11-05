Богомолец объяснила, почему койки не помогут с COVID-19

В Украине нет проблемы с койками для больных коронавирусом, есть проблема с квалифицированным медицинским персоналом.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Как вам поможет койка, которая стоит во Дворце спорта или на ВДНХ, если к этой койке некому подойти?" – спросила она.

"Койка не решает проблему. Проблему решает качественный специалист, правильно назначенное лечение, доступ к кислороду и необходимых медикаментов", – подчеркнула врач.

Богомолец рассказала, что медицинские работники, имеющие не инфекционный профиль, не готовы сразу переключиться на лечение больных COVID-19.

"Если медсестра или врач всю свою жизнь работали в отделении травматологии, они могут быть суперовым медсестрой и врачом, но они не знают, как себя правильно защитить и что делать с вирусной пневмонией", – объяснила медик.

Исходя из этого, она отметила необходимость проведения "тренингов и вышколов" для всех медиков, которые могут быть привлечены к борьбе с коронавирусом. В частности, следует привлекать медиков из стран, которые уже преодолели эпидемию.

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Как писал OBOZREVATEL, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан рассказал, что при наихудшем сценарии распространения коронавируса в Киеве койки для больных могут быть развернуты в Международном выставочном центре (МВЦ) и Национальном экспоцентре Украины (ВДНХ).