Минимум полгода: Богомолец оценила риски применения вакцины против COVID-19 от Pfizer

Вакцину от коронавируса, которую разрабатывает американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, следует применять только после тщательной и длительной проверки на негативные последствия и осложнения, которые могут возникнуть в отдаленной перспективе.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Для того, чтобы испытать иммунитет, должно пройти, как минимум, полгода или год после того, как будут вакцинированы первые люди", – сказала она.

По словам врача, в контексте вакцины Pfizer возникает вопрос о сроке, в течение которого будет сохраняться иммунитет. "Любые вирусные инфекции достаточно быстро мутируют. Коронавирус уже проходит этапы мутации. Поэтому, когда мы говорим о 90% эффективности вакцины, хочется спросить, какой срок сохранения иммунитета и работает ли она также на другие разновидности COVID-19, которые будут появляться в ближайшее время", – отметила Богомолец.

Она добавила, что известны случаи, когда вакцины, которые показали высокую эффективность, впоследствии проявляли негативные последствия, которые можно было увидеть намного позже.

В этом контексте Богомолец привела пример препарата против головной боли талидомид. "Выяснилось, что те женщины, которые использовали его во время беременности, рожали детей с очень тяжелыми пороками развития, с коротенькими конечностями".

"Поэтому это как раз тот случай, когда торопиться не нужно. Нужно определить, какие будут побочные эффекты и последствия потенциального использования этой вакцины – не краткосрочные, а отдаленные", – подытожила врач.

Как писал OBOZREVATEL, 9 ноября американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.