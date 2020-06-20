Богомолец назвала предел, до которого медицина может справляться с COVID-19

Предел, до которого медицинская система Украины может справляться с коронавирусом, отличается в зависимости от региона и определяется двумя показателями – количеством реанимаций и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Такое мнение в эфире ObozTV выразила заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "Наилучшая ситуация в Киеве, так как не задействован еще огромный ресурс", – добавила она.

В частности, в столице имеются медицинские учреждения, входящие в структуру Национальной академии медицинских наук, в том числе Институт сердца и Институт ортопедии и травматологии.

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"Там есть реанимации с аппаратами ИВЛ. Они вообще еще не были задействованы", – отметила врач.

Богомолец сообщила о том, что в Национальном техническом университете существует Центр мировой статистики, который может вычислить подходящую модель для каждого региона Украины – сколько больных потянет регион в зависимости от количества коек в реанимации, количества подключений к кислороду и количества аппаратов ИВЛ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ольга Богомолец объяснила, почему вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной. В частности, она напомнила о случаях повторного заражения COVID-19.