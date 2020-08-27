Богомолец: COVID-19 – не заговор против человечества, но дополнительные койки в больницах нужно разворачивать

Количество случаев заболевания коронавирусом в Украине будет расти пока не выйдет на плато. За несколько недель цифра прироста COVID-19 может достигать 3000 в сутки. Больницы в регионах приближаются к необходимости развертывания новых коек, но о новых медучреждениях для лечения больных пока речь не идет.

Коронавирус не столь опасен, как об этом принято говорить, по смертности его нельзя сравнивать с оспой, гриппом-испанкой или холерой,а в увеличении заболеваемости есть свой "плюс". Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.

– Министр здравоохранения сообщил, что больницы уже ждут ни первой или второй волн, а они просто готовятся к тому, что количество больных увеличивается, и к тому, чтобы их эффективнее лечить. Вы видите, что украинская медицина готова к 2000+ зараженным ежедневно?

– Говорить о первой и второй волнах немножко неправильно с точки зрения статистики. Мы еще из первой вообще не вышли. У нас идет увеличение заболеваемости, и сейчас мы приближаемся к плато, собственно, в котором будет постоянно та же заболеваемость. И только после пребывания на плато можно будет ожидать, что завершится первая волна.

Следующее – меня очень беспокоит, что на высоком уровне не рекомендуют делать вскрытие умерших людей. Это означает, что на самом деле мы не знаем, от чего умерли больные. Если человек инфицирован коронавирусом, это совершенно не означает, что он должен от него умереть. Он мог умереть от инфаркта, инсульта, онкологии.

Вскрытия умерших от коронавируса не делаются по всей территории Украины. Это означает, что эта смертность, статистика, которая предоставляется, может не соответствовать действительности, потому что клинический диагноз не является посмертным диагнозом.

Нужно четко подтвердить, от какой проблемы человек умер, правильно ли его лечили, правильно ли, в конце концов, был установлен диагноз.

– Почему это так важно – определить точный диагноз, если мы говорим о коронавирусе?

– Потому что, когда мы пугаем людей, это очень страшно, мы должны быть ответственны и понимать, что от онкологии ежедневно у нас умирает гораздо больше людей, и государство не финансирует лечение онкобольных, а дает лишь 30% на потребности. Онкобольных у нас 100 тысяч новых ежегодно. Мы о них вспоминаем? Нет, не вспоминаем. Рак куда-то ушел? Нет, никуда не ушел.

Введено ли общеобязательное медицинское страхование? Нет. Власти обещали и ничего для этого не сделали.

Да, я за то, чтобы соблюдать дистанцию, я за то, чтобы пока что люди на улицах не обнимались, не целовались, носили маски. Но нужно быть честными и делать другие реформы. Без обязательного медицинского страхования движения вперед не будет. Нам не удастся сохранить нацию. Вот это действительно важно.

Коронавирус – не заговор против человечества, но дополнительные койки в больницах стоит развернуть

– Я сейчас скажу, возможно, шокирующую вещь, но может ли это быть хорошо, что в Украине растет количество выявленных случаев заболеваний коронавирусом? Потому что мы больше делаем тестов, больше узнаем, и больше людей переболеет и, возможно, у нас как у нации быстрее выработается иммунитет. Или медицинская точка зрения противоречит моей журналистской?

– Нет, не противоречит. На самом деле, чем больше людей переболеют коронавирусом, тем лучше. Тем скорее закончится паника и, пожалуй, скорее завершится падение экономики.

Но говорить о том, что мы сможем получить стабильный иммунитет, к сожалению, не можем, потому что на самом деле вирусом можно заражаться несколько раз. Вирусы эволюционно значительно умнее, чем люди. За одну нашу жизнь они успевают прожить тысячи своих жизней и адаптируются. Мы для них хозяева, они в нас размножаются, и они ищут, как это делать дальше. Поэтому, закончится COVID-19, будет что-то другое.

Здесь, опять-таки, нужно готовить систему здравоохранения, готовить людей, укреплять иммунитет, и тогда не будет страшна любая следующая волна.

Еще очень важна система эпидемического контроля, но ее нет в Украине. Наличие главного санитарного врача при отсутствии службы ни на что не влияет. Система дезинфекции фактически передана местным властям. Владельцы супермаркетов, аптек, руководители школ – они по своему усмотрению решают, что, как и когда им дезинфицировать.

Это должно делать государство. Не только контролировать и давать свои указания, а делать. Для этого в государствах есть санитарная служба. Единственная служба, которая осталась в Украине – военная санитарная служба, она работает. К ней можно и нужно обращаться.

– Мы видим, что в ночное время на коронавирус не обращают внимания. Массовые собрания проходят ой как весело. Как думаете, это может способствовать статистике, которую мы сейчас видим?

– Что касается увеличения заболеваемости, я думаю, все же лето, отпуска, каникулы, поездки на море – это способствует больше.

– Вы сказали, что мы до сих пор на плато. Чего нам ждать по количеству выявленных фактов заражения коронавирусом? 2 тысячи, 2,5 или 3 тысячи мы можем увидеть в ближайшие недели?

– Да. Я думаю, что не ближайшие недели, а через пару недель возможно.

– На какой цифре начинается вторая волна?

– Говорить о второй волне можно только тогда, когда заболеваемость первой волны пойдет на снижение. Только тогда можно говорить, что первая волна завершена и началась вторая. Но я не исключаю ситуацию, что у нас не будет второй волны вообще, и мы будем продолжать находиться на плато.

Продолжение той политики, которую ведет государство, будет способствовать тому, что заболеваемость будет увеличиваться. Постепенно будут закрывать на карантин те или иные районы. Я абсолютно уверена, что политическая составляющая в этом также будет присутствовать.

– Но ВОЗ недавно заявила, что карантин нецелесообразен. Они приводят пример Швеции, которая не вводила острых ограничений. У них статистика существенно не отличается, скажем, от той же Великобритании.

– Бесспорно, у каждой страны своя модель. Здесь важно, чтобы людям, которым нужна помощь, ее можно было оказать в медицинском учреждении. Если там хватает мест для лечения больных, тогда все в порядке. Тогда ситуация под контролем.

Сейчас в Киеве, например, резервы очень большие. У нас еще вообще не задействованы учреждения Академии медицинских наук, хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Практически задействованы только базовые, опорные инфекционные больницы. В других областях уже должны расширять коечный фонд. Мы знаем примеры других государств, которые разворачивали новые больницы. У нас нет в этом необходимости, но будет необходимость разворачивать новые койки.

Потому что люди, которым нужна помощь, должны находиться в больнице, они должны иметь доступ к кислороду, тогда осложнения после этой болезни будут меньше.

Любая из произведенных от коронавируса вакцин будет иметь временный эффект

– Как думаете, насколько, в том числе, Украина близка к получению лекарств, которые будут облегчать состояние больных, или вакцины? Почти каждый день появляется новая информация. Например, в Польше говорят, что начали производство лекарств от COVID-19, что это будут мышечные инъекции, и они должны быть готовы через два месяца.

– Если мы говорим глобально о человечестве и вирусах, то человечество эволюционирует значительно медленнее вирусов. И все вакцины, которые мы придумаем, будут давать исключительно временный результат.

Равнять COVID-19 с оспой, холерой или испанкой абсолютно нет оснований, так как смертность на самом деле невысокая. Например, у меня есть официальная статистика из Италии. Смертность в первом квартале 2020-го немного превышает смертность в первом квартале 2019 года. Нужно посмотреть статистику на конец года. Возможно, изменится структура, возможно, изменится возрастной аспект.

Но говорить о том, что коронавирус уменьшил популяцию, что это заговор против человечества, чтобы человечество вымирало, – это абсолютная неправда. COVID-19 абсолютно никак не снизит популяцию человечества, но к коллапсу экономики он приводит.

На этой арене есть крупные игроки. И Китай в этой войне очень хорошо выиграл, он усилил свои позиции. Соединенные Штаты свои позиции потеряли.

– По поводу смертности. Вы приводите итальянскую статистику, а я нашел статистику по Швеции. По результатам первой половины этого года там зафиксировали наибольший показатель смертей за последние 150 лет. Это данные Статистического управления Швеции. В первой половине этого года умерли 51,5 тысяч человек, несколько больше смертей было в 1869 году – тогда умерло 55 тысяч человек. Конечно, население разное. Как думаете, следует ли это связывать с коронавирусом, с отсутствием жестких ограничений?

– Я возвращаюсь все же к причине смерти. У меня нет информации, делают ли в Швеции вскрытия, но надеюсь, что делают. Говорить о завершенной статистике можно будет в конце года. К сожалению, в Украине такой статистики не будет, потому что фактически подтвержденной причины смерти мы не знаем.