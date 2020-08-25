Богомолец допустила всплеск COVID-19 до 3 тысяч в сутки

Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти, и через несколько недель суточный показатель новых случаев может достичь 3 тысяч человек в сутки.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. Отвечая на вопрос, можем ли иметь 2,5-3 тысячи больных в сутки в ближайшие недели, она сказала: "Да. Я думаю, что не в ближайшие недели, но через пару недель возможно".

По словам врача, этому будут способствовать, в частности, такие факторы, как "лето, отпуска, каникулы, поездки на море".

В этом контексте она подчеркнула, что в ситуации увеличения количества больных крайне важно, чтобы все, кто будут нуждаться в медицинской помощи, имели возможность ее получить, прежде всего, в стационарах.

По информации Богомолец, в Киеве имеются большие резервы. "У нас еще вообще не задействованы учреждения Академии медицинских наук, хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Фактически задействованы только базовые, опорные инфекционные больницы", – рассказала она. В других областях появилась потребность в увеличении коечного фонда, но потребности в новых больницах нет, добавила Богомолец.

Она предположила, что второй волны коронавируса в Украине не будет. "Я не исключаю ситуацию, что у нас не будет второй волны вообще, что мы будем продолжать находиться на плато", – сказала медик.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за роста случаев инфицирования коронавирусом в Украине не планируют вводить новые ограничения, поскольку адаптивный карантин в ведомстве считают оптимальным вариантом.