"Боги войны" ярко подразнили оккупантов в зоне ООС: зрелищное видео

Артиллеристы Вооруженных сил Украины провели соревнования на лучший артиллерийский расчет в зоне Операции Объединенных сил.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, зрелищные учения проводились в несколько этапов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Огонь запеклих не пече. Артиллеристов не зря называют "богами войны". Небольшое, но хорошо обученное подразделение одним залпом может изменить ход боя, а иногда – истории и спасти сотни побратимов. Артиллерия – это высокие нагрузки, море огня и мощь, способная ошеломить одним лишь звуком выстрела. Начиная с XVII века, именно в артиллерии служили представители царских семей европейских стран. Артиллерия – это опасно. Артиллерийская дуэль продолжается секунды и после нее обычно не бывает раненых. Артиллерия – это род войск, где нет права на ошибку, где ум, подготовка, умение быстро считать и молниеносно действовать – не просто гарантия победы, а единственный возможный залог выживания", – отмечают защитники Украины.

По их словам, в масштабных соревнованиях огонь на зачет вела самоходная, прицепная ствольная и реактивная артиллерия.

Выполнение заданий началось с полосы препятствий, разгрузки снарядов, эвакуации раненых, бросания гранат, стрельбы из автоматов, работы со средствами химзащиты.

После этого бойцы приступили к специальным заданиям. В этой части соревнований наводчики, командиры и другие специалисты выполняли под секундомер целый комплект нормативов: проводили без помощи электронных средств расчеты для корректировки при изменении прицела по дальности и по фронту, приводили орудия к бою и в транспортное положение, демонстрировали, как будут действовать при необходимости технического обслуживания, которое расчет может осуществить самостоятельно.

Артиллерия ВСУ Скриншот видео

"Кульминацией соревнований, конечно, стали стрельбы. Исходный рубеж в 200 метрах от огневого. По команде "в бой" экипаж начинает действовать и занимает огневую позицию. От высшего командования поступает приказ на огневое поражение по данным разведки и координатам цели. Море огня, слегка дрожит картина мира – феерический старт и тяжелый "привет" летит точно к месту назначения", – рассказали в штабе ООС о том, что происходило во время соревнований артиллеристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Вооруженные силы Украины опубликовали видео боевых учений танкистов на одном из военных полигонов в Донецкой области. По их итогам был определен лучший экипаж ООС.

Также в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе прошли масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил Украины. В них было задействовано множество танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Эта новость вызвала панику у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой. Она обвинила Украину в нежелании прекращать войну и назвала это тревожным сигналом

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