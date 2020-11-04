Богдан: власть COVID-19 "просмеялась", ролики записывала, теперь будет большая проблема

Украинская власть бездарно потратила запас времени с весны и вместо подготовки к эпидемии растратила средства коронавирусного фонда, теперь страну ждут большие проблемы.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, отметив, что когда в стране был полный локдаун, надо было обеспечить украинскую медицину всем необходимым.

"Сегодня власть – это тот, кто имеет доступ к лечению против COVID. У нас глобальный кризис – 8000 заболеваний в сутки. Нерешение проблем приводит к тому, что в определенный момент все они нападают на тебя. Мы COVID просмеялись, мы ролики записывали. Мы сделали локдаун, когда у нас были 300 больных. Выиграли время. Возможно, это правильно. Я против жесткого локдауна, но так решили. Ок, это время нам дали для того, чтобы подготовиться, чтобы закупить оборудование, закупить кислород, открыть больницы, сделать какие-то реконструкции. Это вообще о государстве, не об бабках. Это механика, это протоколы действий для врачей", – подчеркнул Богдан.

"Мы проср*ли ковидный фонд. Куда, на 1000 каких-то проблем. А ковидный фонд – это международные деньги, международные доноры давали, чтобы мы поддерживали бизнес, поддерживали население. Те деньги не надо было тратить, их сейчас надо тратить – сейчас закрывать какие-то там предприятия и платить людям, чтобы они не теряли зарплаты и могли дальше жить. Нам надо было приготовить ИВЛ, запустить свое производство, у нас проблема с кислородом", – считает бывший соратник Зеленского.

"Люди богатые закупают этот кислород, держат в подвалах. У нас каждую неделю растет заболевание, у нас катастрофический вопрос защиты. Люди ходят везде без масок. Я в Турции был, если ты без маски, к тебе сразу подходит полицейский, если ты ее моментально не надевает, они штраф тебе лупят. По всей Европе так работает. Вы не понимаете, какого уровня будет проблема", – подытожил Андрей Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Богдан заявил, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке скандального решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям. Он назвал бездействие Зеленского уголовным преступлением.