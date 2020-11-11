Богдан потроллил заболевшего COVID-19 Разумкова

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан своеобразно отреагировал на информацию о том, что спикер ВР Дмитрий Разумков заболел COVID-19.

К записи Разумкова в Facebook о заражении коронавирусом Богдан оставил едкий комментарий.

"У вас там шо? Коронавирусное кубло?" – написал экс-глава ОП.

Мнение пользователей по поводу записи Богдана разделились. Некоторые поддержали его юмор, а некоторые раскритиковали.

Многие написали, что от болезни не застрахован никто, и это не является поводом для шуток. Кто-то предложил Богдану вернуться и вылечить всех.

А кто-то выразил радость, что такой "шутник" ушел с государственной службы.

"У вас там шо? Коронавирусное кубло?" Facebook Дмитрия Разумкова

Некоторые пользователи поддержали юмор Богдана Facebook Дмитрия Разумкова

Некоторые пользователи раскритиковали шутку Facebook Дмитрия Разумкова

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.