Богдан потроллил заболевшего COVID-19 Разумкова

Борис Бондарь Общество 20:32, 11.11.2020 Обновлено: 20:33, 11.11.2020

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан своеобразно отреагировал на информацию о том, что спикер ВР Дмитрий Разумков заболел COVID-19.

К записи Разумкова в Facebook о заражении коронавирусом Богдан оставил едкий комментарий.

"У вас там шо? Коронавирусное кубло?" – написал экс-глава ОП.

Мнение пользователей по поводу записи Богдана разделились. Некоторые поддержали его юмор, а некоторые раскритиковали.

Многие написали, что от болезни не застрахован никто, и это не является поводом для шуток. Кто-то предложил Богдану вернуться и вылечить всех.

А кто-то выразил радость, что такой "шутник" ушел с государственной службы.

"У вас там шо? Коронавирусное кубло?"
Facebook Дмитрия Разумкова
Некоторые пользователи поддержали юмор Богдана
Facebook Дмитрия Разумкова
Некоторые пользователи раскритиковали шутку
Facebook Дмитрия Разумкова

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.

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