Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает лидера ОУН Степана Бандеру героем.

Как сказал он в интервью российской журналистке Ксении Собчак, для него лично и его семьи Бандера герой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Богдан рассказал, что один его дедушка погиб, воюя в рядах Красной армии, а другого дедушку, по семейной истории, "москали забили".

"И на Западной Украине тысячи, миллионы таких историй", – отметил он.

По словам Богдана, советские войска "творили очень много ужасного", хотя со стороны бандеровцев тоже "были какие-то действия".

"Для меня советский генерал, у которого орден, который освобождал Киев, Житомир, Львов, он тоже герой. Он боролся за те свои идеалы, в которые верил", – добавил экс-глава ОП.

Он считает, что в этой истории не будет одной правды для всех.

На замечание Собчак, что Бандера был связан с большим насилием и кровью, с антисемитизмом, сотрудничал с нацистами, Богдан возразил, что за НКВД также значатся тысячи расстрелянных и проявления антисемитизма.

"Они своих же людей мочили, пускали под пулеметы с деревянными палками", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался прямо отвечать о своем отношении к Степану Бандере, мотивируя неоднозначностью этой личности.