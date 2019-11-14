Зиновий-Богдан Хмельницкий – выдающийся государственный деятель, военный, политический руководитель, гетман Войска Запорожского родился 27 декабря 1595 г. на хуторе Суботов, который тогда был в Киевском воеводстве (сейчас Черкасская область) Речи Посполитой в семье Чигиринского подстаросты Михайла Хмельницкого. Отец был по происхождению из территории западной Украины, возможно региона Перемишля, а мать была из семьи местных казаков. Образование получил в Киевской братской школе, а потом у иезуитов в Ярославе Галицком. Овладел рядом языков – латинским, польским, турецким, татарским.

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Вместе с отцом принимал активное участие в походе казаков гетмана П.Сагайдачного на Москву в 1618 г., организованного поляками для захвата престола королевичем Владиславом Четвертым. После возвращения с похода опять же вместе с отцом принимает участие в польско-турецкой войне 1620-21 гг., где в битве под Цецорой они попадают в османский плен. Два года Богдан был каторжником на турецкой галере, где выучил турецкий и татарский языки. Потом был переводчиком в Стамбуле для османских высших флотских чинов, что помогло ему изучить турецкий опыт ведения боевых действий, учитывая, что в это время Оттоманская империя держала в страхе всю Европу и Ближний Восток. Сумел бежать из неволи по одной из версий, по другой, вышел на волю за выкуп родственников. Есть даже легенда о принятии им ислама, но Б.Хмельницкий об этом никогда не упоминал, как и никто из его окружения. Отец Богдана погиб в турецкой неволе. Вернувшись домой, Б.Хмельницкий зачисляется в реестровые казаки, которые вместе с запорожцами в 20-е гг. 17-го ст. проводят многочисленные морские походы против турок и татар на Черном море, включая неоднократные случаи захвата казаками передместий Стамбула в 1624, 1625 и 1629 годах.

В 1623 г. женится на Анне Сомко, а после ее смерти на Елене Чаплинской. Третей супругой до самой его смерти была Анна Золотаренко. У Хмельницкого было восемь детей : четыре мальчика и четыре девочки, но почти у всех была трагическая судьба.

В 1633 г. переходит на службу к великому коронному гетману С.Конецпольскому и переселяется в Броды. В следующем году вместе с польской армией принимал участие в облоге Смоленска, где отличился и обратил внимание на себя со стороны короля Владислава IV. После возвращения с похода попадает в немилость за свободомыслие, и из-за преследований бежит на Запорожье. Потом возвращается к себе на хутор в Суботов. Об этом со временем узнал С. Конецпольский, который упорно преследовал Богдана, и тогда через Чигиринского подстаросту Д. Чаплинского, подло подделав документы, польский магнат отбирает права собственности на хутор Хмельницкого.

Кроме того, во время отсутствия будущего гетмана Украины, на хутор делает набег Чаплинский, который его разоряет, уводит супругу Елену и избивает до смерти сына Остапа. В связи с этим, разъяренный Б. Хмельницкий обращается с жалобой к коронному гетману М. Потоцкому с просьбой восстановить справедливость, но получил отказ.

Потом было обращение в польский сейм – результат тот же. А вот жалоба королю была удовлетворена. Это наталкивает на правдивость версии о спасении Хмельницким жизни польского королевича Владислава IV во время московского похода 1618 г. или битвы польской армии с московитами под Смоленском в 1634 г., где Богдан отличился большой смелостью и был отмечен уже королем Владиславом Четвертым, и возращение оказанной услуги со стороны царствующей особы. Таким образом, в 1646 г. польский король выдал указ о подтверждении собственности Б. Хмельницкого на Суботов, но медлил с наказанием Чаплинского.

Кроме того, Конецпольский решил ослушаться Владислава Четвертого, потому что шляхта в то время имела большие вольности в польском государстве, что, в конце концов, вскоре и погубило Речь Посполитую. Есть сведения, что в 1647 г. Б. Хмельницкого за наговором того ж Конецпольского пытались подступно убить во время битвы с татарами под Чигирином. Один польский вояк ударил сзади саблей, но Богдан уберегся. После этого случая Б. Хмельницкий окончательно перебирается на Запорожскую Сечь, где его избирают гетманом. Он был отменным оратором, а личная смертельная обида придавала ему неистощимую энергию в организации борьбы против своевластия польской шляхты, которая угнетала украинский народ не только экономически, но и по национальному, религиозному признаку.

Терпению всех этих издевательств подходил конец, и чувствовалась общая готовность к началу борьбы за свою свободу и независимость Руси-Украины не на жизнь, а на смерть. В этот решающий период национально-освободительное движение возглавляет Б. Хмельницкий, который на личном горьком опыте, будучи далеко не простым казаком, испытал унижения со стороны польской шляхты. При этом, широкие народные массы от социального, национально-религиозного гнета польской шляхты страдали куда больше. Так начиналась национально-освободительная война…

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