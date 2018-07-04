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Александр Верголяс
Александр Верголяс
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Богатые тож платят, или Хватит ныть

1.7т

Парадокс богатства богатых стран в том, что они за все платят, а в бедных странах - за них платит кто-то другой.

В развитых и богатых странах высокие цены за коммунальные услуги. И чтобы их не платить, жители не скручивают счетчики, не ставят магниты. Они экономят. Но слово "экономия" тут не подходит, а скорее "рационально используют".

Где есть возможность - используют автономное отопление, с момента строительства думают о том, чтобы не греть воздух зимой и зимой не отапливать пустые комнаты. Многие читали наверное, что чем севернее страна тем менбше температура в квартирах зимой (до 16градусов). Тогда не нужно греть больше нужного теплоноситель, вести куда надо, держать нужное давление в трубе. Соответственно цепочка расходов по всей линии снижается. Соответственно цена за калорию меньше но не ниже чем нужно для а)работы б)дохода или выхода в нуль.

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Или работа с мусором, который даже после того, как он стал мусором, может давать доход. Тут и вторсырье, и энергетика (добывается/собирается газ, неперерабатываемые отходы сжигаются). И это самый настоящий бизнес, за который платят.

Музыка в эпп сторе и гугл маркете, фильмы в нетфликсе, новости от НЙТ, лицензии для програм и игр - за все платят. Тогда и по ту сторону у исполнителей и авторов есть деньги, которые они тратят на зарпалты с которых платятся налоги, выплачиваются кредиты, оплачиваются страховые взносы по медицинской страховке).

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Естественно платят за парковки и штрафы. Потом эти деньги уходят на обустройство и поддержку инфраструктры. Кстати недавно был момент, еду и вдруг вкатился в яму и показалось, что пробил колесо. Выруливаю, становлюсь на аварийку (под знаком паркова запрещена), чуть замешкался в машине как за мной сразу запарковалось две машины.Мимо проехала патрульная неспеша. Кстати, с днем патрульной полиции, да.

За все платят и контроллируют куда идут деньги. Не стонут в фейсбучике о поблемах района или города, а долбят своих окружных депутатов и властей. И не голосуют за депутата, если депутат возложил болт на округ, а мер пинает тот же болт.

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Несколько недель назад по радио слышал такой диалог между ведущим и слушателем, который дозвонился на эфир. Слушатель говорит "Вот ничего не меняется, как брали взятки так и берут, коррупция везде!", ведущий спрашивает "А Вы сами давали взятку?" ответ "ну конечно, у меня всегда в паспорте 50 гривен лежит", на что ведущий ометил "так а может надо убрать эти 50 гривен из паспорта и не давать взятки, а плятить штрафы?" за что получил эмоциональное "Какие штрафы? Посмотрите на Порошенко как он ворует! Вы видели размер этих штрафов? разве простой народ может их оплатить?"

И под конец - если вы получили что-то бесплатно, это не значит что оно бесплатно. Это значит что кто-то за вас уже заплатил.

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Автор
Александр ВерголясАлександр Верголяс
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Александра Верголяса
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