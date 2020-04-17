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17 апреля • обновлено в 19:09
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Олег Вишняков
Олег Вишняков
Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Все статьи автора

Бог показал нам кто Он, а кто мы

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1. Бог закрыл всем нам рты с помощью масок, потому что устал от нашей брани, лжи, наветов, осуждений!

2. Он дал возможность природе дышать без нас!

3. Заставил нас бояться и прятаться, а то мы уже и Его перестали бояться!

4. Заставил нас мыть руки, и преподносить ко рту хлеб чистыми руками!

5. Приостановил молитвы в храмах , так как некоторые туда начинали ходить ради галочки и показухи!

6. Он сравнял нас всех - богатого и бедного, директора и рабочего, того, кто ездит на машине с тем, кто ходит пешком. Теперь мы равны и все сидим дома.

7. Он посадил нас в домах разом и показал, кто Он, а кто мы. А то мы уже чувствовали себя богами.

8. Он поднял тех людей, которых мы не признавали. Каких - спросите вы? Медиков, обычных доставщиков товаров, таксистов, санитаров и т.д.

9. Он посадил каждого из нас по отдельньности, отнял работу, и дал время подумать каждому. Перезагрузка. В Китае на их Новый год , у мусульман время паломничества, у христиан на Пасху, у иудеев Светлый праздник Пейсах.

10. Мы отдалились от человеческого общения и погрязли в соц-сетях. А после карантина мы будем ценить общение вживую, мы будем искать в окнах хоть одного человека, чтоб поговорить с ним!

11. Мы убивали животных, которым место быть на этой земле ровно так же, как и нам! Теперь мы закрыты, привязаны, а животные на свободе, и их никто не тронет, теперь у них свобода, а мы взаперти!

Но, многие по прежнему подумают: Да нет, совпадение!

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Автор
Олег Вишняков Олег Вишняков
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олега Вишнякова
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