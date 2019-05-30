ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Боевым дельфинам фиолетово!" В сети высмеяли забытый туристами Крым

711Читать материал на украинском

Оккупанты в Крыму показательно готовятся к жаркому курортному сезону, игнорируя тот факт, что туристы давно забыли дорогу на украденный полуостров.

Так, местные СМИ пишут что "для обеспечения безопасности в летний период в Крым дополнительно командируется 180 сотрудников полиции". Отмечается, что все это происходит "в условиях перенасыщенного транспортного потока в летний период".

Правда, распространенные в сети фото пустующего Крымского моста говорят о другом.

Новости
В Крыму из-за России город сползает в море: видеофакт

Крым

Крым

"24"

Неоправданную суету оккупантов уже высмеяли в сети. "Боевым дельфинам на это фиолетово..." – прокомментировала в Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым".

"Куча бездельников будет охранять кучу железа", – смеются пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крымский мост оставался пустым даже на майские праздники, что видно на опубликованных фото.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-