"Боевым дельфинам фиолетово!" В сети высмеяли забытый туристами Крым

Оккупанты в Крыму показательно готовятся к жаркому курортному сезону, игнорируя тот факт, что туристы давно забыли дорогу на украденный полуостров.

Так, местные СМИ пишут что "для обеспечения безопасности в летний период в Крым дополнительно командируется 180 сотрудников полиции". Отмечается, что все это происходит "в условиях перенасыщенного транспортного потока в летний период".

Правда, распространенные в сети фото пустующего Крымского моста говорят о другом.

Крым "24"

Неоправданную суету оккупантов уже высмеяли в сети. "Боевым дельфинам на это фиолетово..." – прокомментировала в Twitter блогер "RoksolanaToday&Крым".

"Куча бездельников будет охранять кучу железа", – смеются пользователи.

Боевым дельфинам на це фиолетово...😆

Для обеспечения безопасности в летний период в Крым дополнительно командируется 180 сотрудников полиции.

предусмотрено три круглосуточных наряда полиции с привлечением при необходимости сотрудников уголовного розыскаhttps://t.co/lcEyFVZbEr — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 29 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крымский мост оставался пустым даже на майские праздники, что видно на опубликованных фото.

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