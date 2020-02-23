Боевой корабль США зашел в Черное море: оккупанты Путина запаниковали

В воскресенье, 23 февраля, американский военный корабль УРО "Росс" зашел в Черное море.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием. Об этом Интерфаксу сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, эсминец зашел в акваторию моря в 18:30.

Боевой корабль США зашел в Черное море twitter.com/YorukIsik

Эсминец "Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Карни", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корабль Путина чуть не столкнулся с эсминцем США. В сеть попала схема инцидента.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!