Сотни взрывов и раненые: в ООС сообщили печальные новости с Донбасса

С начала суток террористы 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил (ООС), из-за чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. При этом в сводке отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. ...В результате вражеских обстрелов два военнослужащий Объединенных сил получили ранение", - говорится в тексте утренней сводки.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Карта боевых действий в зоне ООС mil.gov.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов:

дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 18 обстрелов:

четыре раза неподалеку от Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем;

дважды неподалеку от Новозвановки - из стрелкового оружия;

вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Майорского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета;

неподалеку Майского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки 4 октября, говорится в отчете организации за 5 октября.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе террористов "ДНР" жестко разнесли из-за отжатого завода.

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