Сотни взрывов и раненые: в ООС сообщили печальные новости с Донбасса

С начала суток террористы 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил (ООС), из-за чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. При этом в сводке отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 3 раза нарушили режим прекращения огня.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. ...В результате вражеских обстрелов два военнослужащий Объединенных сил получили ранение", - говорится в тексте утренней сводки.
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Карта боевых действий в зоне ООС
mil.gov.ua
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов:
дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;
неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 18 обстрелов:
четыре раза неподалеку от Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского - из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем;
дважды неподалеку от Новозвановки - из стрелкового оружия;
вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Майорского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета;
неподалеку Майского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки 4 октября, говорится в отчете организации за 5 октября.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе террористов "ДНР" жестко разнесли из-за отжатого завода.
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