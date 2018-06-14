Есть у боевиков, так называемый полк морской пехоты. 9 полк. "9 ошмп мп". За последние две недели, в этом полку, у них десять убитых и около тридцати раненых. И все потери какие-то странные. Вот вроде не по глупости, не по пьяни, а убивают. И как-то зачастили сильно с этим делом ЗСУшники. Есть в этом полку даже свой начальник штаба. И получив по мозгам за эти потери от кремлевских кураторов, впал этот начальник штаба в запой и буйство.

Ищет предателей и тех, кто сливает информацию. Не верится ему, что это простые совпадения. Избил по пьяни своего заместителя и еще двоих штабных офицеров. Посадил их под замок. Повыбивал двери в кабинетах и перерыл все. Не нашел доказательств измены. Вернулся к избитым и отстрелял над головой своего зама магазин из пистолета. Говорит - все равно найду и разоблачу.

А предыдущий командир этого полка в конца прошлого года был отстранен и отправлен под следствие.

Эй, чувак, не останавливайся. Ищи дальше. Мы следим за тобой. Мы рядом. (тихо и ласково)