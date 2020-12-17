Боевики передали Украине тело умершего военного ВСУ. Фото

Боевики на Донбассе передали украинской стороне тело умершего военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в Telegram-канале украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе. Умерший служил в одной из механизированных бригад ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации", – говорится в сообщении.

Вернуть тело умершего украинца помогали международные посредники и группа "Эвакуация 200".

Точные причины смерти военнослужащего установит следствие.

По данным источника, трагедия произошла на территории так называемой ЛНР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что террористы "ДНР" передали украинской стороне изуродованное тело якобы бойца ВСУ Романа Беспалого. Боевики заверили, что военный покончил с собой.

Тело находилось в черном мешке и без одежды. Также из него были изъяты внутренние органы – так террористы могли замаскировать причину смерти мужчины. Каких-либо документов или вещей погибшего оккупанты не предоставили. Жена Романа Беспалого Анжела и его отец тело не опознали.