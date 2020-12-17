Боевики передали Украине тело умершего военного ВСУ. Фото

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Боевики передали Украине тело умершего военного

Боевики на Донбассе передали украинской стороне тело умершего военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в Telegram-канале украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе. Умерший служил в одной из механизированных бригад ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, по предварительным данным, 14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации", – говорится в сообщении.

Вернуть тело умершего украинца помогали международные посредники и группа "Эвакуация 200".

Точные причины смерти военнослужащего установит следствие.

По данным источника, трагедия произошла на территории так называемой ЛНР.

Военный самовольно перешел на территорию противника
Вернуть тело умершего помогали международные посредники и группа "Эвакуация 200"
Боевики вернули тело умершего украинца

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что террористы "ДНР" передали украинской стороне изуродованное тело якобы бойца ВСУ Романа Беспалого. Боевики заверили, что военный покончил с собой.

Тело находилось в черном мешке и без одежды. Также из него были изъяты внутренние органы – так террористы могли замаскировать причину смерти мужчины. Каких-либо документов или вещей погибшего оккупанты не предоставили. Жена Романа Беспалого Анжела и его отец тело не опознали.

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