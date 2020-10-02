Террористы устроили поджоги на Луганщине возле позиций ВСУ: появилось видеодоказательство

В сети появился видеодоказательство поджога травы боевиками на линии соприкосновения в Луганской области.

На видео, опубликованном фондом "Повернись живим" в Facebook, четко видно, как террористы российско-оккупационных войск поджигают сухую траву неподалеку позиций украинских бойцов. Волонтеры уточнили, что видео предоставили военные одной из бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи на Луганщине (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сколько таких умышленных поджогов было по всей передовой – неизвестно. К тому же враг использовал трассировочные пули. Поэтому Луганщина пылает уже третий день. При этом, самое сложное обстоятельство сложилось именно вдоль линии разграничения – на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. Уже известно о девяти погибших и 17 госпитализированных, сотни людей, чьи дома сгорели дотла, эвакуированы ", – сообщили в фонде.

Волонтеры отметили, что военные бок о бок со спасателями и дальше воюют с огнем и считают убытки. "Квадрокоптер, камеры видеонаблюдения, мониторы, генераторы, километры кабеля – это только верхушка, неполный список того, что сгорело. Нельзя оставлять украинских бойцов без "глаз" и того, что помогает им воевать с врагом. В конце концов, пожары закончатся, а война – нет", – отметили в "Повернись живим".

Также в описании к видео пользователей призвали воздержаться от комментариев вроде "Почему сразу не уничтожили поджигателя ?!" "Все, что мы должны делать сейчас – оперативно помочь своим защитникам восстановить утраченное во время пожаров имущество", – написали волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 19 тыс. га. Полиция Луганской области сообщает о 7 погибших в пожарах, 4 человека считаются пропавшими без вести.

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в близлежащих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств. Предварительная правовая квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них – это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и лесов вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.