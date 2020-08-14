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Боевики на Луганщине маскируются под американским флагом. Видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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На Луганщине боевики маскируются под американским флагом

На Луганщине боевики маскируются под американским флагом. Коллаж

Военнослужащие Вооруженных сил Украины заметили, что боевики в Луганской области пытаются маскироваться под американским флагом.

Об этом говорится в сюжете "ТСН". По словам военных, вооруженные формирования Российской Федерации выдает "отборная русская ругань".

"Флаг появился в течение месяца. Удивился, конечно: флаг обнаружили американский, а они кричат против Америки", – сказал один из украинских военнослужащих.

На Луганщине боевики маскируются под флагом США

На Луганщине боевики маскируются под флагом США ТСН

Как писал OBOZREVATEL ранее, ВСУ на фоне угрозы со стороны РФ проведут военные учения на Херсонщине.

Украина
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