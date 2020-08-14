Боевики на Луганщине маскируются под американским флагом. Видео

На Луганщине боевики маскируются под американским флагом. Коллаж
Военнослужащие Вооруженных сил Украины заметили, что боевики в Луганской области пытаются маскироваться под американским флагом.
Об этом говорится в сюжете "ТСН". По словам военных, вооруженные формирования Российской Федерации выдает "отборная русская ругань".
"Флаг появился в течение месяца. Удивился, конечно: флаг обнаружили американский, а они кричат против Америки", – сказал один из украинских военнослужащих.
На Луганщине боевики маскируются под флагом США ТСН
Как писал OBOZREVATEL ранее, ВСУ на фоне угрозы со стороны РФ проведут военные учения на Херсонщине.