Боевики на Луганщине маскируются под американским флагом. Видео

На Луганщине боевики маскируются под американским флагом. Коллаж

Военнослужащие Вооруженных сил Украины заметили, что боевики в Луганской области пытаются маскироваться под американским флагом.

Об этом говорится в сюжете "ТСН". По словам военных, вооруженные формирования Российской Федерации выдает "отборная русская ругань".

"Флаг появился в течение месяца. Удивился, конечно: флаг обнаружили американский, а они кричат против Америки", – сказал один из украинских военнослужащих.

На Луганщине боевики маскируются под флагом США ТСН

Как писал OBOZREVATEL ранее, ВСУ на фоне угрозы со стороны РФ проведут военные учения на Херсонщине.