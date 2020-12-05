На Луганщине боец ВСУ погиб в ДТП по дороге домой

В субботу, 5 декабря, в районе поселка Смоляниново на Луганщине в ДТП погиб сержант полиции, боец батальона Луганск-1. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Луганской области, мужчина 1981 года рождения на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. Боец возвращался домой со службы.

На место происшествия прибыло руководство Главного управления Национальной полиции Украины и сотрудники следственно-оперативной группы. Причина столкновения пока неизвестна.

пгт Смоляниново в Луганской области. Карта

Скриншот. Полиция Луганской области

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 4 декабря в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии автобус упал с эстакады, расположенной на высоте около 35 метров над железной дорогой. В результате погибло 17 человек – 12 на месте и пять в больнице.