Боец АТО Маркив незаконно приговорен к 24 годам заключения в Италии – адвокаты нацгвардийца

В Италии к 24 годам тюрьмы приговорили украинского военнослужащего, бойца Национальной гвардии Виталия Маркива. Суд присяжных Павии признал его виновным в умышленном убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Защита Маркива не признает приговора и собирается подавать апелляцию на решение суда, а Министерство внутренних дел Украины взяло под свой контроль расследование факта гибели Роккелли и Миронова.

В первой части интервью OBOZREVATEL пообщался с украинскими адвокатами осужденного нацгвардийца Александром Чебаненко и Леонидом Топалом, которые недавно присоединились к защите Маркива и готовятся к апелляционному процессу.

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– Как вы присоединились к защите господина Маркива? Ваши основные задачи, как украинских адвокатов?

– А.Ч .: По закону мы не имеем права представлять интересы Маркива именно в Италии, но мы выполняем соответствующие адвокатские функции в Украине. То есть, мы являемся адвокатами господина Виталия Маркива, но наша задача заключается во взаимодействие с соответствующими государственными органами и их представителями на территории Украины.

Виталий Маркив "Радио Свобода"

Кроме того, мы осуществляем связь с итальянскими адвокатами. Как известно, там есть две основные группы, одна из которых занимается уголовной частью, вторая занимается гражданско-правовой частью. Мы с ними постоянно на связи и согласовываем позицию для того, чтобы лучше защищать интересы нашего подзащитного.

– Каковы ваши права на защиту Маркива в итальянском суде?

– А.Ч .: В Италии мы вправе выступать исключительно в качестве экспертов по украинскому праву, если это разрешено судом. Это нормальная общеевропейская практика, если есть какой-то международный аспект, то привлекаются адвокаты как на территории непосредственно рассмотрения дела, так и на территории страны, к которой обвиняемый имеет непосредственное отношение, то есть, в данном случае к Украине.

– Недавно заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал перевод мотивационного письма по приговору Маркиву, как вы его оцениваете?

– А.Ч .: Мы не имеем права давать оценку уровню подготовки специалистов по итальянскому праву, или соответствие его нормам. Мы говорим о том, что с нашей точки зрения нарушены права господина Маркива на защиту, нарушены определенные европейские ценности, в отношении беспристрастности суда, его независимости, о праве человека на доступ к правосудию и целый ряд других.

Конечно, окончательное решение за итальянским правосудием, но мы вправе обратить внимание на определенные обстоятельства.

– Готовится ли адвокатами дополнительная доказательная база к той, что уже была представлена в суде Павии?

– А.Ч .: У стороны защиты сейчас очень ограниченные сроки, уже в 20-х числах ноября мы должны подать апелляционную жалобу. Но при этом, согласно действующему итальянскому законодательству, в срок 15 дней до рассмотрения дела в апелляционной инстанции мы можем добавлять определенные уточняющие материалы. Мы работаем, хотя есть определенные жесткие ограничения в представлении новых доказательств, свидетелей.

Виталий Маркив "Радио Свобода"

Суд почти никогда не идет на встречу и не удовлетворяет просьбу на привлечение каких-то новых свидетелей или свидетельств от них. По материальным доказательствам, то здесь также есть ограничения, но определенные возможности есть.

Но даже при наличии тех доказательств, которые уже есть по делу, мы считаем, что мы сможем доказать, что был осужден невинный человек, при этом был нарушен ряд норм действующего итальянского законодательства, нарушены базовые права человека, закрепленные в действующих международных соглашениях .

– В своем решении суд опирается только на показания свидетелей, были более веские доказательства?

– А.Ч.: С нашей стороны был предоставлен целый ряд доказательств, но большинство из них не были приняты судом во внимание. Были доказательства и со стороны обвинения, на которые суд также не обратил внимания, или принял решение о том, что они не могут быть приобщены к делу.

И с нашей точки зрения, именно доказательств невиновности Маркива судом было отклонено больше всего.

Поэтому мы будем работать над тем, что есть в деле, но при этом мы проводим определенную работу для того, чтобы либо найти новые доказательства в поддержку нашей позиции, или обратить внимание суда, что на те или иные доказательства нужно посмотреть с другой стороны.

– Проводились ли какие-то общие следственные действия вместе с итальянскими правоохранителями на территории Украины?

– А.Ч.: Определенные следственные действия проводились, но они были ограничены тем, что территория, на которой произошла трагедия, была некоторое время оккупирована. И второй момент, это то, что это было только начало войны, когда даже власть не знала, что и как делать.

Следственные действия проводились, в том числе, и на месте трагедии. И материалы дела об этом говорят. Но как я понимаю, главная претензия с итальянской стороны, это то, что не было полного контакта с ними.

Виталий Маркив

– То есть, следственные действия проводились только с украинской стороной?

– А.Ч .: Да, они просились приехать на место трагедии, но такая возможность им не была предоставлена, и были еще определенные обстоятельства, из которых был сделан вывод, что украинская сторона не идет на контакт, не идет на встречу. Оценки этому можно давать разные. С нашей точки зрения это было не так. Надо иметь в виду, что это было по факту началом войны, и это тоже нужно было учитывать.

Но сейчас мы стараемся сделать максимум, чтобы показать то, что проводится работа по поиску реальных виновных в этом преступлении. И даже в том случае, если на время рассмотрения дела апелляционной инстанции этого не произойдет, украинские правоохранители работают над тем, чтобы установить реальные обстоятельства гибели двух человек и ранения третьего.

Насколько мне известно, в октябре следствие было передано в МВД, и с тех пор досудебное расследование активизировалось. Это мы видим по тем материалам, которые в соответствии с законом мы получаем.

– Трагедия произошла в мае 2014, а Маркива задерживают в Италии в 2017 году. Все это время итальянские правоохранительные органы сообщали о проведении досудебного расследования в отношении Маркива?

– А.Ч .: Да, некоторое время итальянская сторона неоднократно обращалась по этому поводу и по дипломатическому направлению, и через систему правоохранительных органов.

Из этого можно было сделать вывод, что определенные следственные действия ведутся, и не только украинской стороной, но и итальянской. Но почему задержали именно в то время, и почему именно Маркива, должен установить апелляционный суд.

Потому что к суду первой инстанции у нас много вопросов, на которые мы не получили ответа. Очень надеемся, что это произойдет в апелляционной инстанции, которая примет законное и обоснованное решение, и освободит Маркива как лицо, которое никоим образом не связано с этим преступлением.

– Если апелляционный суд оставит приговор в силе, какие есть возможности для дальнейшего обжалования?

– А.Ч .: В соответствии с действующим итальянским законодательством данное дело, как и в первой, так и во второй инстанции рассматривается судом присяжных. Это не совсем та классическая система к которой мы привыкли, глядя на американские фильмы, где в составе присяжных 12 человек не причастных к судебной системе. Здесь состав присяжных меньше и они сотрудничают с профессиональными судьями.

Конечно, мы надеемся на справедливый приговор суда второй инстанции, но, также рассматриваем и тот вариант, что апелляционный суд оставит в силе приговор суда первой инстанции. Тогда есть Кассационный суд, где дело рассматривается только профессиональными судьями, без присяжных.

Виталий Маркив "Радио Свобода"

Там возможности обжалования еще более ограничены, но такая инстанция есть.

Конечно, есть еще Европейский суд по правам человека. Учитывая, что дело резонансное, и на наш взгляд имеет целый ряд нарушений базовых прав и свобод господина Маркива, мы надеемся, что ЕСПЧ быстро примет это дело к рассмотрению, ведь человек находится в тюрьме имея такой страшный приговор в 24 года, поэтому мы готовы и к этому.

– Какое влияние окажет решение ЕСПЧ на итальянские суды?

– А.Ч.: Решение ЕСПЧ является обязательным, поэтому конечно оно должно быть выполнено немедленно. В этом суде принимается не законность или незаконность решения, он оценивает, были ли нарушены базовые права и свободы человека при вынесении этого приговора. И мы говорим о том, что они были существенно нарушены уже в суде первой инстанции.

– Вы недавно встречались с Виталием, как он себя чувствует?

– А.Ч.; И физически и психологически он пытается держать себя в хорошей форме. Уверен в том, что суд примет законное решение и освободит его. Был шокирован приговором, который вынес суд первой инстанции. Но он надеется на лучшее.

– Есть ли у Маркива связь с внешним миром?

– А. Ч .: Насколько нам известно, он постоянно встречается с нашим консулом, у адвокатов также постоянный доступ к своему подзащитному. Он может встречаться с мамой и другими посетителями, но для таких посещений у него есть ограниченное время в месяц.

Кроме того, он имеет право получать передачи, продукты питания, книги и тому подобное. Он постоянно читает, учится, развивается. Даже заявил, что хочет быть юристом, когда выйдет из тюрьмы.

И хотя это заведение с достаточно жестким режимом, он имеет право на прогулки, на занятия спортом и на свободное время.

– Апелляцию вы должны подать в 20-х числах ноября, а когда должно состояться первое заседание суда?

– А.Ч.: Нас ориентируют на февраль-март. По нашему мнению, это конечно очень долгий срок, но наши коллеги говорят, что это большой шаг навстречу, кроме того они будут делать все, чтобы максимально ускорить эту дату.

Сколько времени займет само рассмотрение дела мы прогнозировать не можем, к сожалению.

– Насколько важна медийная поддержка этого дела?

– А.Ч.: С точки зрения адвоката, конечно, все, что идет на пользу клиенту, должно быть сделано. И господин Маркив, и его родные, и наша диаспора в Италии, а также рядовые граждане, госорганы должны видеть, что есть поддержка, что Украина не бросает своих.

Также нужно донести то, что отсутствие сотрудничества между странами по этому делу было исключительно недоразумением, и настоящая Украина делает все, чтобы своих граждан, которые с оружием в руках защищали свое государство, защищают их так же.

Акция в поддержку Виталия Маркива

Медийная поддержка должна быть.

Л.Т.: Конечно, нужно освещать все подобные несправедливые приговоры, потому что каждый имеет право на справедливый суд, право защищаться от обвинения, и это предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека.

Если смотреть с правовой точки зрения на достаточность, допустимость и относимость доказательств, то мы считаем, что вина Виталия Маркива не доказана. Потому что при таких обстоятельствах и условиях, те события, которые указаны в обвинении относительно Маркива, они вообще не могли иметь место.

Сам приговор неправосудный, он не указывает о том, что вина Маркива доказана, и такое впечатление складывается, что Виталий стал, ну, не козлом отпущения.

Вторую часть интервью, в которой присоединится заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, читайте в ближайшее время.

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