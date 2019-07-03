"Бодай би тебе когут копнув!" Богомолец объяснила, почему хочет запретить мат

Проект закона "О противодействии сквернословию", известный как дематюкация языка, должен дать определение явлению и предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.

Об этом в кулуарах Верховной Рады 3 июля рассказала инициатор документа, народный депутат Ольга Богомолец, передает "Украинская правда". По словам нардепа, он касается лишь общественных лиц и пространства, а также средств массовой информации.

"В этом законе предлагается дать формулировку сквернословию и определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам", — сообщила она.

Богомолец объяснила, почему хочет запретить мат

Отдельный компонент должен быть по СМИ и Интернету, сообщила Богомолец. По ее мнению, хотя часто одну букву мата заменяют определенными значками, от этого значения слова не меняется.

Она рассказала, что проект предусматривает введение административных штрафов для СМИ.

"Это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудио трансляции. Что касается физических лиц, то это штрафы от 3 до 7 необлагаемых минимумов (54-99 грн) или исправительные работы с отчислением части заработка", — заявила она и добавила, что средства от штрафов должны идти в Украинский культурный фонд.

СМИ должны нести ответственность, если они ретранслируют нецензурную лексику спикеров, отметила Богомолец.

"Принимать закон об украинском языке и не вычищать его от совершенно не присущих украинской культуре... Это не наше, не украинское, это еще один аспект. Украинцы никогда не ругались и не употребляли брань ниже пояса... Хотите ругаться – ругайтесь на украинском", — сказала нардеп.

На вопрос журналистов, как именно, Богомолец ответила: "Бодай би тебе когут копнув", и заявила, что не использует ненормативную лексику.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте ВРУ появился законопроект "О противодействии сквернословию", который вызвал возмущение в украинцев.

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