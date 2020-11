Над миром взошла "бобровая" Луна: яркие фото последнего полнолуния осени

В последний день осени, в понедельник, 30 ноября, над миром взошла полная Луна, которую называют еще "бобровой".

Такое название появилось из-за народных поверий: якобы бобры в это время очень активны и строят плотины, чтобы подготовиться к зиме. Фотографии полнолуния начали массово публиковать в Twitter (чтобы посмотреть снимки и видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме этого, в этот день произошло полутеневое лунное затмение, однако с Земли его не видно. Жители некоторых регионов могут наблюдать лишь незначительное уменьшение яркости лунного диска или же затмение с одного края Луны.

Это поясняется положением Солнца, Земли и Луны: они оказались не на одной прямой линии, как это происходит во время полного затмения. Спутник Земли в это время размещен в пределах полутени планеты и освещен непрямыми солнечными лучами.

Ноябрьское полнолуние имеет и другие названия: "морозная Луна", "Луна мертвых", "безумная Луна".

Предлагаем посмотреть фото "бобровой" Луны, сделанные в разных уголках мира:

trying to get some vid of the full moon. then something it appeared. what was that? 😱 pic.twitter.com/P41acTzHiz