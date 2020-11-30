Над миром взошла "бобровая" Луна: яркие фото последнего полнолуния осени
В последний день осени жители разных стран мира наблюдали "бобровое" полнолуние и полутеневое лунное затмение
Полное затмение спутника Земли произойдет 26 мая 2021 года
В последний день осени, в понедельник, 30 ноября, над миром взошла полная Луна, которую называют еще "бобровой".
Такое название появилось из-за народных поверий: якобы бобры в это время очень активны и строят плотины, чтобы подготовиться к зиме. Фотографии полнолуния начали массово публиковать в Twitter (чтобы посмотреть снимки и видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме этого, в этот день произошло полутеневое лунное затмение, однако с Земли его не видно. Жители некоторых регионов могут наблюдать лишь незначительное уменьшение яркости лунного диска или же затмение с одного края Луны.
Это поясняется положением Солнца, Земли и Луны: они оказались не на одной прямой линии, как это происходит во время полного затмения. Спутник Земли в это время размещен в пределах полутени планеты и освещен непрямыми солнечными лучами.
Ноябрьское полнолуние имеет и другие названия: "морозная Луна", "Луна мертвых", "безумная Луна".
Предлагаем посмотреть фото "бобровой" Луны, сделанные в разных уголках мира:
trying to get some vid of the full moon. then something it appeared. what was that? 😱 pic.twitter.com/P41acTzHiz— Datzwe (@datzwekinse) November 30, 2020
月光浴するじょしゅあくんをタイムラプスで撮影してみました🌕️🐰✨— WPI☆ミ417S4(シイナ)とじょしゅ🐥じょしゅあ🐰 (@wpi417s4) November 30, 2020
雲がかなり出てきた中、#満月 が見れてラッキーうさぎさん🐰🍀Lucky Happy🍀#FullMoon #双子座満月 #ビーバームーン #BeaverMoon #イマソラ pic.twitter.com/2qoss9KB14
😍🌫🌕Enjoying the #fullmoon #lunareclipse #luna 🌘🌑💫🌟— Elisa Aquino Laterza (@EVALcreations) November 30, 2020
"Just remain in the center; watching. And then forget you are there". Lao Tzu
✨✨Welcome #December 🙏🏻😍🤗 pic.twitter.com/djBBcNFwFE
Как писал OBOZREVATEL, 23 ноября в Китае прошел успешный запуск в космос тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (Chang'e-5). Космический аппарат должен вернуться на Землю и впервые в истории китайской космонавтики доставить исследователям образцы лунного грунта и горных пород.