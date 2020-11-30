Над миром взошла "бобровая" Луна: яркие фото последнего полнолуния осени

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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  • В последний день осени жители разных стран мира наблюдали "бобровое" полнолуние и полутеневое лунное затмение

  • Полное затмение спутника Земли произойдет 26 мая 2021 года

Бобровая Луна-2020

В последний день осени, в понедельник, 30 ноября, над миром взошла полная Луна, которую называют еще "бобровой".

Такое название появилось из-за народных поверий: якобы бобры в это время очень активны и строят плотины, чтобы подготовиться к зиме. Фотографии полнолуния начали массово публиковать в Twitter (чтобы посмотреть снимки и видео, доскролльте страницу до конца).

Полная Луна 30 ноября
Аризона (США).

Кроме этого, в этот день произошло полутеневое лунное затмение, однако с Земли его не видно. Жители некоторых регионов могут наблюдать лишь незначительное уменьшение яркости лунного диска или же затмение с одного края Луны.

Это поясняется положением Солнца, Земли и Луны: они оказались не на одной прямой линии, как это происходит во время полного затмения. Спутник Земли в это время размещен в пределах полутени планеты и освещен непрямыми солнечными лучами.

Схема полутеневого затмения. Полутень – серая область

Ноябрьское полнолуние имеет и другие названия: "морозная Луна", "Луна мертвых", "безумная Луна".

Предлагаем посмотреть фото "бобровой" Луны, сделанные в разных уголках мира:

Полнолуние
Восход луны над Стоунхенджем (Великобритания).
Полная луна над Пуч-де-Миса в Санта-Эулалии (Испания).
Луна над горизонтом Сан-Франциско (США).
Сан-Франциско.
Луна над горизонтом Сан-Франциско.
Луна над Сан-Франциско.
Луна 30 ноября
Луна
Полнолуние в последний день осени
Пользователям удалось заснять "бобровую" Луну
Пользователям удалось заснять "бобровую" Луну
Пользователям удалось заснять "бобровую" Луну
Пользователям удалось заснять "бобровую" Луну
Полнолуние 30 ноября
Фото явления показали пользователи соцсетей
Спутник оказался в полутени Земли
Спутник Земли
"Бобровая" Луна в 2020 году
Полнолуние произошло 30 ноября
Луну фотографировали жители разных уголков мира
Луна над островом Мерритт, Флорида (США).
Луна на восходе Солнца
Полная луна в понедельник, 30 ноября

Как писал OBOZREVATEL, 23 ноября в Китае прошел успешный запуск в космос тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (Chang'e-5). Космический аппарат должен вернуться на Землю и впервые в истории китайской космонавтики доставить исследователям образцы лунного грунта и горных пород.

Лунное затмениекосмос