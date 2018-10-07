''Б*ндеровка из Мухосранска'': бойца АТО унизили в транспорте из-за языка

В Киеве в троллейбусе известного воина АТО, руководителя украинского волонтерского Центра поддержки аэроразведки Марию Берлинскую унизили из-за того, что она разговаривала на украинском языке.

Неизвестный пьяный мужчина обозвал девушку "б*ндеровкой" и пытался выбить из рук телефон, когда она попыталась сфотографировать обидчика. Историю Берлинская рассказала на своей странице в Facebook.

"Пьяная, багровая рожа неожиданно нависает прямо над ухом: - А ты б*ндеровка с какого Мухосранска сюда приперлась? Едь отсюда в свой б*ндеровский Мухосранск абратно! -Уважаемый общайтесь вежливо, - стараюсь спокойно решить ситуацию. Но пьяный ватный клоун не успокаивается. Матом-перегаром на весь троллейбус рассказывает, что надо делать с понаехавшими б*ндеровцамы. Набираю 102 - пытается выбить из рук телефон. Толкает", - описала ситуацию девушка.

По ее словам, мужчина даже вышел за ней на остановке и начал преследовать. После чего пьяный попытался ее ударить.

"Готовлюсь давать сдачу. И тут подходит парень в камуфляже, уже вдвоем предлагаем ему идти лесом. Поджав хвост, матерясь убегает в темноте дворов. Стоим с собратом, курим, говорим о войне и мире. Тепло прощаемся", - завершила она свой рассказ.

К посту также Берлинская прикрепила фотографию нападавшего, но, к сожалению, она получилась плохого качества и разглядеть лицо мужчины очень трудно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Берлинскую избили в центре Киева. По ее словам, нападавшими были несколько сепаратистов, которые узнали в ней бойца АТО.