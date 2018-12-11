''Блудный сын'': Цимбалюк ярко разгромил миф России о ''старшем брате''

Россия, называющая себя "страшим братом" Украины, абсолютно не знает истории. Максимум, на что она может рассчитывать, — это на звание "блудного сына".

Ведь, озвучивая любимый миф кремлевской пропаганды, каждый россиянин должен вспоминать о том, что Киев гораздо старше Москвы. Об этом сказал журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Украина и Россия "24 Канал"

"Странно, когда россияне называют себя "старшими братьями". Притом, что Киев намного старше Москвы. Что-то со "старшими братьями" не так. Скорее всего, они не старшие. А если и оперировать позициями и размышлениями в родственных категориях, то, скорее всего, — отбившийся от рук блудный сын", — с сарказмом подметил Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк поставил в безвыходное положение российских пропагандистов, озвучив яркую речь о бесчинствах россиян на Донбассе и задав им всего один вопрос о традиционном кремлевском мифе про "гражданскую войну" в Украине.

Кроме того, он ярко высказался о лживой риторике России касаемо "братских" и "дружественных" отношений с Украиной. Журналист отметил, что подобные слова являются лишь сомнительным прикрытием преступлений, совершаемых путинским режимом.