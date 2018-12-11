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''Блудный сын'': Цимбалюк ярко разгромил миф России о ''старшем брате''

1.5тЧитать материал на украинском

Россия, называющая себя "страшим братом" Украины, абсолютно не знает истории. Максимум, на что она может рассчитывать, — это на звание "блудного сына".

Ведь, озвучивая любимый миф кремлевской пропаганды, каждый россиянин должен вспоминать о том, что Киев гораздо старше Москвы. Об этом сказал журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Украина и Россия

Украина и Россия

"24 Канал"

"Странно, когда россияне называют себя "старшими братьями". Притом, что Киев намного старше Москвы. Что-то со "старшими братьями" не так. Скорее всего, они не старшие. А если и оперировать позициями и размышлениями в родственных категориях, то, скорее всего, — отбившийся от рук блудный сын", — с сарказмом подметил Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Укринформ

Новости
''Концлагеря пока не создаем'': Цимбалюк затроллил россиян из-за запрета въезда в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк поставил в безвыходное положение российских пропагандистов, озвучив яркую речь о бесчинствах россиян на Донбассе и задав им всего один вопрос о традиционном кремлевском мифе про "гражданскую войну" в Украине.

Кроме того, он ярко высказался о лживой риторике России касаемо "братских" и "дружественных" отношений с Украиной. Журналист отметил, что подобные слова являются лишь сомнительным прикрытием преступлений, совершаемых путинским режимом.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
симбалюк, да ты шо? Ты хочешь сказать, что киевляне во времена князей Рюриковичей были украинцами? )) А Ярослав Мудрый и Владимир Мономах тоже были украинцами? ))
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Он Алекс
Он Алекс
Файбер Моня, а кем они были? пригожинский ты клоун...ватанам? Что сохранила раска федераска от времён Рюриковичей ? Украина сохранила название денежной единицы и герб например...
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0
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Ш. Олег
Ш. Олег
При чём здесь возраст городов? На территории нынешних Украины и России археологи находят артефакты, относящиеся к древним людям, которые жили десятки, а то и сотни тысяч лет назад. Что теперь, неандертальцев и кроманьонцев тоже считать русскими или украинцами? :) Под "старшим братом" подразумевается совсем другое: произошли мы от одних предков, но русские, как нация, этнос, сформировались раньше украинцев, это исторический факт. И даже если целый дивизион бебиков вывернется наизнанку, доказывая, что ещё Геродот на чистом полтавском диалекте общался с заезжими чумаками, вёзшими на продажу соль из Крыма в Мачу-Пикчу, прошлое изменить не удастся - оно такое, какое есть. И вообще, глаза у человека расположены спереди, а не сзади, вот давайте и будем смотреть вперёд, в будущее, а не оглядываться постоянно на давно поросшее мхом минувшее.
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4
1
Он Алекс
Он Алекс
Ш. Олег, про исторический факт подробней можно? Лично я считаю историческим фактом отсутствие русских как этнос, как гопники да,этнос не
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0
2

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