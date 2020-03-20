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20 марта • обновлено в 10:41
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Блокпосты и страх заробитчан: как живет село с коронавирусом под Черновцами

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Из-за коронавируса в селе Колинковцы под Черновцами жители напуганы массовым возвращением заробитчан из Италии. Ведь в этом населенном пункте уже заболела целая семья из шести человек, а еще 20 человек сейчас ждут результаты анализов на инфекцию.

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Как сообщает ТСН, в связи с такой напряженной ситуацией на въезде в Колинковцы с 5 тысячами населения даже установили блокпосты – они находятся всего в 20 км от Черновцов.

Правоохранители и медики на въезде и выезде из села и еще трех соседних населенных пунктов останавливают все машины и меряют температуру у водителей и пассажиров.

А местные жители признаются, что стараются избегать людей, которые только вернулись из Италии. "Боимся, стараемся не пересекаться с ними. Здесь большинство все из Италии, это Буковина", – говорят селяне.

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"Украинская правда"

Всех заробитчан, которые прибыли из Европы, врачи просят сразу изолироваться дома и не выходить на улицу. Ведь сейчас кроме шести подтвержденных случаев коронавируса, в этом селе еще несколько десятков человек с подозрением на инфицирование. Все они контактировали с больными.

"Здесь большой список людей, за которым ведется наблюдение, надо было взять мазки. Всего 27", – рассказывает врач Колинковской больницы Олег Банарь.

Если в Колинковцах появятся новые случаи коронавируса, то в селе вообще могут перекрыть въезд и выезд, предупредили в Черновицкой обладминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL,19 марта в Черновицкой области зафиксировали пять новых случаев заболевания коронавирусом. Новые пациенты являются контактными лицами ранее подтвержденных случаев. В целом на территории Буковины подтвердились уже 15 случаев болезни.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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