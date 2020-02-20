Блокируют дороги, стянули бронетехнику: на Полтавщине устроили бунт против украинцев из Уханя

В поселке Новые Санжары на Полтавщине люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы в местный санаторий Нацгвардии привезли украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.

Утром 20 февраля к населенному пункту стали свозить военных на автобусах, а также бронеавтомобили, сообщает "24 канал". Там начались столкновения местных жителей с полицией (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Информация же о том, что в поселок должны привезти украинцев из Китая, накануне распространилась в социальных сетях и СМИ. Люди еще с вечера призывали блокировать выезды, в частности, владельцев автомобилей просили собираться у военного санатория.

На Полтавщине люди взбунтовались против прибытия украинцев из Уханя

"На входе в медцентр "Новые Санжары" собрались представители Новосанжарской общины, обсуждаем возможное заселение санатория инфицированными коронавирусом гражданами Украины, которых привезли из Китая. Никто толком не знает ситуации. Слухи ходят различные. Народ против такой затеи", – написал в Facebook Николай Яременко.

Протесты в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Он подчеркнул, что мнение людей никто не слушает. И представителей власти на стихийном митинге вечером 19 февраля еще не было.

"Полиция охраняет мирное собрание. Хотелось бы услышать объяснения со стороны представителей многочисленных ветвей власти", – добавил мужчина.

Протесты в Новых Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Как сообщает "ЕХО", 19 февраля вечером в редакцию позвонил человек, приближенный к Новосанжарскому поселковому совету, сообщив, якобы вывезенных из провинции Хубэй украинцев "стопроцентно" привезут именно в Новые Санжары.

"Мы в шоке. Весь поселок в шоке. Это же конец Новых Санжар, как курортного поселка", – сказал он.

Протесты в Новых Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Хотя официально украинская власть не заявляла о том, что эвакуированных граждан Украины будут размещать в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах. Речь шла о санаторных учреждениях в Киевской области. Об этом на специальном брифинге говорил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОС) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Протесты в Новых Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

"Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы. Оба находятся на территории Киевской области. Также есть еще одно предложение от Минобороны по размещению граждан на время карантина. Таким образом, может быть определено три места размещения эвакуированных", – подчеркнул он.

Протесты в Новых Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Протесты в Новых Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Протесты в Новых Санжарах Telegram-канал PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинцы в сети раскритиковали граждан, которые протестуют против размещения в их регионах эвакуированных из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал