Блокировка КПП "Тиса" на Закарпатье: чиновники урегулировали протесты

Ситуацию с протестами водителей, которые заблокировали границу на КПП "Тиса", удалось урегулировать. Сейчас в пункте пропуска на границе с Венгрией пропускные операции возобновлены.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба на странице в Facebook. Ранее к месту событий вылетел глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнека и и. о. председателя Государственной таможенной службы Игорь Мураев.

"По состоянию на сейчас в пункте пропуска "Тиса" ситуация несколько стабилизировалась, пропускные операции возобновлены", – говорится в посте.

Потасовки возле КПП "Тиса"

Пресс-секретарь Чопского пограничного отряда ГПСУ Елена Трачук в комментарии "Укринформу" отметила, что подобные точечные акции ранее возникали уже несколько раз, однако блокировщики движения быстро расходились. По ее словам, сегодняшний протест более массовый и вызвал значительные очереди на границе. В частности, на контрольно-пропускном пункте движение блокировали около 50 автобусов.

"Движение заблокировано в обоих направлениях – на въезд и на выезд из Украины. Блокировщики не планировали снимать блокаду границы", – сказала пресс-секретарь еще до урегулирования ситуации.

Потасовки возле КПП "Тиса" Facebook/Госпогранслужба Украины

Она отметила, что предприниматели-перевозчики не хотели проезжать через границу согласно таможенным правилам и платить пошлину за товары, которые они перевозят.

Вскоре в Чопском пограничном отряде проинформировали, что работа КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе восстановлена, передает 0312.ua. В частности, блокировщики пока освободили пункт пропуска и движение всех транспортных средств продолжилось.

"Микроавтобусы с блокираторами находятся в так называемой "красной зоне" – до решения вопроса таможенных формальностей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на контрольно-пропускном пункте "Тиса" на Закарпатье 31 мая произошли столкновения между заробитчанами-водителями международных автобусов и пограничниками. На место стянули силовиков, которые перекрыли движение. В результате с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась почти на 10 километров.