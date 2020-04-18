Доктор Евгений Комаровский развенчал миф об эффективности "блокаторов вирусов", которые якобы способны убить коронавирус COVID-19 вокруг человека, который носит это средство.

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Соответствующее заявление украинский врач-педиатр сделал в своем видеоролике, опубликованном на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость вниз).

"Если вам кто-то говорит, что можно взять какую-то штуку и она будет выпускать некие "волшебные газы", обычно речь идет о газе, который называется оксид хлора, и этот газ дескать все вокруг вас поубивает, то есть, вы будете живы, здоровы, дышать полной грудью, это не вредно, но все вирусы и бактерии вокруг вас погибнут – странно, что вы вообще можете в это поверить.

Ребят, это шарлатанство! Эффективность не доказана, ничего подобного использовать нельзя", – подчеркнул врач.

Доктор Евгений Комаровский Скрин видео

Он добавил, что "блокатор вирусов", как правило, похож на бейджик. "Цепляется на пиджачок, и вы ходите такой весь умный типа никого не боитесь", – сказал Комаровский.

"Тут даже прикол не в том, что это не помогает, а в том, что человек, который это повесил, чувствует себя в безопасности и начинает лазить туда, куда ему лезть не надо, – к людям целоваться... Это не правильно", – подчеркнул врач.

Как писал OBOZREVATEL, "блокатор вирусов", чтобы защититься от COVID-19, купил себе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он засветился с ним на публике, вызвав насмешки в сети.