Блогер побывал на передовой и рассказал, почему "режим тишины" демотивирует армию

Чувствуют себя незрячими и безоружными – так на передовой говорят бойцы об условиях нового "всеобъемлющего" прекращение огня.

Впечатления с Донбасса привез блогер, участник войны с Россией в 2014-2019 годах Глеб Бабич (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

"У Владимира Зеленского называют происходящее прорывом, потому что его идея "просто перестать стрелять" уже закреплена в документе трехсторонней группы. Ограничения, введенные для действий армии, беспрецедентны. Верховный Главнокомандующий и его окружение утверждают, что если военных связать по рукам и ногам, завязать глаза и запретить защищать нас и себя, наступит мир. Поэтому мы снова в зоне боевых действий, чтобы выяснить, что происходит и что думают те, кто сдерживает российские оккупационные войска и защищают всех нас. Чья работа рисковать, убивать врага, а при необходимости – умирать за Украину", – объясняет Бабич.

В его репортаже военные вынуждены скрывать свои лица и имена – боятся преследований. Они говорят о том, что режима тишины, который так громко анонсировала власть, фактически не было. Агрессор в первый же час нарушил договоренности.

"Режим прекращения огня по сути продержался 20 минут первые. У нас очень много вопросов, гораздо больше, чем ответов. Мы себя неуверенно чувствуем. Понимаете, получается так, что мы будем выполнять условия прекращения огня, потому что мы Вооруженные силы. Мы представители государства. Но мы уверены, что россияне напротив нас этого делать не будут", – отмечают военные.

Разведчики отмечают, что армия сейчас не может полноценно контролировать ситуацию на фронте.

"С двадцать седьмого числа нам запрещается вести все разведывательные действия на территории ООС. Следствием этого является то, что мы не понимаем, что собирается сделать противник. Представьте себе, вы сидите со связанными руками и завязанными глазами. И в вас стреляют, бьют и ничего не дают с этим сделать. Вы не видите, что делает противник. Так же и нам. Нам завязывают глаза, руки. Не дают вести нормальные боевые действия, которые необходимо вести", – подчеркивают военные.

"Я не помню ситуации, когда нам было запрещено использовать беспилотники для ведения разведки. Когда нам было запрещено вообще ведение любой разведки и категорически запрещен снайперский огонь", – говорят солдаты.

"Наши ребята без таких подразделений останутся беспомощными, слепыми и будет их погибать гораздо больше. Поэтому я считаю, что это большая ошибка, и чтобы мы не поплатились многими жизнями наших военнослужащих", – отметил представитель контрснайперского подразделения.

Бойцы подчеркивают, что залогом победы является прежде всего мощная армия, способная в любой момент дать отпор агрессору.

"Я вообще как военный человек не верю в перемирие. Я не верю в политическое решение этого вопроса, данного конфликта, войны. Я не верю в то, что с ними можно договориться. Но в принципе никто не верит", – говорит воин.

В зоне ООС отмечают, что враждебные диверсионно-разведывательные группы продолжают свою деятельность, несмотря на договоренности.

"Отводится тяжелое вооружение: минометы 120 калибра; иногда тяжелые пулеметы; минометы 82 калибра; и АГС. При том что российские ДРГ продолжают наступать, продолжают ходить между нашими позициями. И уже со вчерашнего дня, когда наши ребята наблюдали за ними – огонь запретили вести", – подчеркивают бойцы.

"По этому поводу могу сказать одно – это очередной удар по армии", – добавляют военные.

Местные жители тоже сообщают, что Россия продолжает завозить на временно оккупированную территорию тяжелое вооружение.

"Боевики завели в поселок в Луганской области одиннадцать танков Т-64, а также 152 мм самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С". И активно минируют территорию возле участка разведения Петровском. 24 июня в районе села Зайченко на оккупированной территории прибыл 382 отдельный батальон морской пехоты Российской федерации. Кроме штатного вооружения он усиленный минометной батареей.

15 июля из России на территорию Украины перемещено 1080 единиц боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Как видите, Россия активно готовится к жесткому перемирию", – отмечают очевидцы.

"Продолжаться оно будет недолго, потому что наш противник не собирается соблюдать никаких договоренностей. Мы несмотря ни на что, не будем молчать, если по нам будут вести огонь", – говорят военные.

"А теперь по войскам поехали комиссии. Эти комиссии остаются в подразделениях и им ставится в обязанность контролировать неукоснительное соблюдение всего, о чем мы говорили. И наказывать любое нарушение этого режима. Эти комиссии в большинстве состоят из офицеров, имеющих боевой опыт. Но у них есть приказ – соблюдать, контролировать и наказывать за невыполнение. Это огромная демотивация как для контролируемых подразделений, так и для контроллеров, которых в армии уже прозвали "надзирателями". Это очень большая дикость. Для того чтобы прекратить стрелять, условно в той же же бригаде достаточно приказа комбрига. То есть – это недоверие к собственной армии и демотиватор для собственной армии", – отмечает Глеб Бабич.