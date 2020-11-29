Блогер на реалистичных фото показал последние месяцы СССР

В сети показали серию фото, запечатлевших жизнь в последние месяцы существования СССР.

Снимки, которые сделал в свое время известный фотограф Питер Тернли, опубликовал в своем блоге Максим Мирович. "Ужас последних месяцев СССР", – гласит подпись к фото.

Так, на кадры фотографа попали длинные очереди в продуктовых магазинах, уличная торговля, больница в Москве, женщины-шахтеры, алкоголизм и проституция.

Блогер, в частности, обратил внимание на то, как невзрачно были одеты люди в те времена, и на то, что из-за дефицитных товаров в очередях нередки возникали конфликты.

Очередь в магазин, Новокузнецк, СССР Peter Turnley / Corbis

Государственный рынок в Новокузнецке, СССР. Очередь за дешевой свининой Peter Turnley / Corbis

Конфликт в очереди за хлебом, ноябрь 1991 года, СССР Peter Turnley / Corbis

Последние месяцы существования СССР Peter Turnley / Corbis

На одном из снимков, 1991 года, запечатлена 18-летняя проститутка Катя во время поиска клиентов в районе Красной площади в Москве, а мимо нее проезжает машина милиции. "Да, вы не ослышались – проституция в СССР вполне себе была, а элитных проституток (работавших при крупных гостиницах в столицах республик) даже курировало КГБ", – пишет блогер.

Проститутка Катя, Москва, 1991 год Peter Turnley / Corbis

Мужчина пьет советское "игристое" на улице, СССР Peter Turnley / Corbis

Больница, Москва, июль 1991 года Peter Turnley / Corbis

Женщина в очереди, Москва, СССР Peter Turnley / Corbis

Один из городских рынков, Калуга, СССР, 1991 год Peter Turnley / Corbis

Водка в СССР часто использовалась как валюта. Очередь за водкой "Пшеничная" с пробкой-"бескозыркой", 1991 год Peter Turnley / Corbis

Женщины-шахтеры на обеде, Новокузнецк, СССР Peter Turnley / Corbis

Старушки в СССР, Новокузнецк Peter Turnley / Corbis

Уличная торговля в СССР Peter Turnley / Corbis

Шахтер, Сибирь, 1991 год Peter Turnley / Corbis

Дети в одном из металлургических городов Сибири, СССР Peter Turnley / Corbis

Как известно, СССР официально прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. В этот день были подписаны так называемые Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза как "субъекта международного права и геополитической реальности" и заявили о создании СНГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как школьники в СССР работали в колхозах в холод.